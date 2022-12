Dans le marché des écrans PC, la concurrence est rude. Il arrive que certaines marques spécialisées, initialement dans un autre genre de produits, sortent des écrans super intéressants. En ce moment, c'est GigaByte qui fait transpirer le leader des écrans : Samsung.

Le moniteur M32QC est désormais en promo chez Rue du Commerce

Quand il s'agit de faire des économies sur ses équipements PC, Rue du Commerce s'avère être le vendeur en ligne idéal. Actuellement, on a droit à une superbe réduction de l'écran M32QC de chez Gigabyte.

Le M32QC, qui a des caractéristiques quasi similaires au Samsung Odyssey G7, est disponible à moins de 270 euros, après une réduction de 33%. Une opportunité à ne surtout pas rater !

Parfait pour le Gaming

Grâce à leur dalle réactive et à une netteté d'image exceptionnelle, on ne remet plus en doute l'avantage que procure un bon écran PC sur le terrain des jeux de compétition.

Même si Samsung détient le monopole des écrans PC, il ne faut pas se contenter de la marque sud-coréenne. En effet, les marques concurrentes ne cessent de progresser en proposant des arguments de poids. Et ce le cas de Gigabyte avec son moniteur M32QC.

Cet écran incurvé propose une courbe moins de 1500R, moins prononcée que les Samsung Odyssey. Il est donc parfait pour les joueurs qui ne sont pas sûrs de se lancer dans les écrans incurvés.

La résolution QHD (2560x1440) de cet écran est accompagnée d'un taux de rafraîchissement qui peut monter jusqu'à 170Hz. Rajoutez à cela un temps de réponse de 1 milliseconde. En définitive, cet écran propose une expérience de jeu de premier ordre, malgré son prix.

Ne RATEZ pas cette superbe occasion et commandez le GigaByte M32QC qui est désormais à 269,90 euros !