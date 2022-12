A l'heure de l'ère du High Tech, tout le monde cherche à se procurer une Smart TV. Mais grâce à cet outil proposé par Amazon, il est désormais possible de transformer n'importe quel téléviseur ancienne génération en une Smart TV.

Cette solution semble géniale pour les personnes attachées à leur ancien téléviseur. Grâce à un simple gadget, vous aurez accès à Netflix ainsi qu'à un tas d'autres services SVOD.

Les Fire Stick TV actuellement en promo sur Amazon !

Toutes les TV produites au cours de ces dernières années sont équipées d'un système d'exploitation, tout comme les Smartphones. Cela permet d'avoir accès à de nombreuses applications de SVOD, à l'exemple de Disney+ et de Netflix.

Par ailleurs, si vous n'avez pas le budget pour vous payer une télé 4K, mais vous souhaitez profiter de ses services, Amazon a la solution. Il s'agit du Fire Stick TV, une petite clé qui transformera votre TV en une Smart. Pour cela, il suffit de la brancher sur le port HDMI de votre appareil.

En ce moment, la Fire Stick est disponible à partir de 26,99 euros seulement sur Amazon.

La Fire Stick est disponible en plusieurs versions, qui sont toutes sous forme de clé USB. Cependant, elles ne se branchent pas sur le port USB de la TV, mais sur l'entrée HDMI. Il suffit donc de connecter la Fire Stick à la TV pour la transformer en une Smart. La Fire Stick vous sera fournie avec une télécommande qui vous permettra de naviguer aisément à la recherche de programmes à regarder.

Par ailleurs, il faut savoir que la gamme de Fire Stick se constitue de 4 modèles différents. On retrouve la Fire Stick Lite, qui donne accès au streaming en Full HD et dispose d'une télécommande basique. Nous avons aussi la Fire TV Stick, qui est le modèle le plus répandu. Il est proposé avec une télécommande dotée de plus de fonctionnalités, ainsi que du Dolby Atmos. Il existe également un modèle plus complet, qui est le Fire TV Stick 4K, compatible avec Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR et HDR10+. Par contre, l'élite de la gamme est le Fire TV Stick 4K Max, une version encore plus performante que les précédentes. Avec plus de RAM et un meilleur processeur, ce modèle est de loin le meilleur.