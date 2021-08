Netflix : Les jeux vidéo débarquent... doucement, les infos

Les choses ont donc évolué pour le moins vite. Fin juillet dernier, le géant de la vidéo à la demande en streaming Netflix officialisait son intention de proposer l'accès à des jeux vidéo à ses abonnés. Un peu plus d'un mois plus tard, le groupe américain fait ses premiers essais en la matière. Et de toute évidence, il préfère marcher (lentement) avant de courir.

Netflix vient d'ajouter les tous premiers jeux accessibles directement depuis son abonnement. Mais inutile de se précipiter sur son compte pour commencer à jouer. En effet, il est ici question des tous premiers essais et seuls les abonnés polonais sont pour l'instant concernés.

Netflix explique donc que ses abonnés vivant en Pologne utilisant un appareil Android peuvent dès à présent jouer à Stranger Things : 1984 ainsi qu'à Stranger Things 3 directement depuis leur application.

Le géant américain précise que ces versions des deux jeux ne contiennent pas la moindre publicité ou microtransaction. Les jeux sont inclus dans l'abonnement Netflix, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de pays en plus pour accéder aux jeux vidéo.

Porozmawiajmy o grach na Netflix. Od dzisiaj użytkownicy w Polsce mogą wypróbować dwie gry mobilne na Androidzie: Stranger Things 1984 i Stranger Things 3. Jesteśmy na wczesnym etapie i mamy jeszcze dużo pracy do wykonania w nadchodzących miesiącach, ale to nasz pierwszy krok. pic.twitter.com/T2QlTH4xoY - Netflix Polska (@NetflixPL) August 26, 2021

Patience et longueur de temps

En plus de ces précisions, Netflix explique :

Ce sont les tous tous débuts (du jeu vidéo sur Netflix) et nous avons beaucoup de travail à abattre au cours des prochains mois, mais voici en tout cas le premier pas.



Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous explorons ce à quoi le jeu vidéo sur Netflix peut ressembler. Restez à l'écoute.

À ceux qui se poseraient la question, il convient de préciser qu'à l'heure où sont écrites ces lignes, Netflix n'a pas expliqué pourquoi il avait sélectionné la Pologne comme premier territoire ayant accès aux jeux vidéo. Peut-être que le nombre d'abonnés du pays rendaient les choses plus simples à gérer pour Netflix. Bien évidemment, il ne s'agit que de suppositions de notre part. Et pour ce qui est de l'intégration d'une telle offre dans d'autres pays, dont la France, Netflix n'a rien communiqué non plus.

Que vous inspirent ces débuts de Netflix dans le cloud gaming ? Pensez-vous qu'il pourrait devenir un acteur majeur du milieu ? Seriez-vous prêts à jouer via Netflix ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.