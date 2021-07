Netflix : Une série Pokémon live-action serait en préparation

Les jours se suivent et se ressemblent quand on s'intéresse aux liens entre Netflix et les jeux vidéo. Il y a toujours du nouveau à se mettre sous la dent en termes d'adaptations.

Selon Variety, qui évoque des sources anonymes et exclusives, une série live-action Pokémon serait au début de son développement sur Netflix. La production de ce feuilleton qui jouera donc dans la même cour que Détective Pikachu, avec des acteurs de chair et d'os et des créatures en images de synthèse aurait été confiée à Joe Henderson, qui se chargera aussi de l'écriture. Henderson est connu pour être le showrunner de Lucifer, série passée sur Netflix après sa saison 3.

Variety n'a pas encore eu confirmation de la part de Netflix ou de Henderson lui-même. Mais il ne serait pas délirant de penser que la plateforme de SVoD américaine soit parvenue récupérer un tel projet. Ces derniers mois, les annonces ont été nombreuses. Outre l'assurance de voir débarquer le jeu vidéo dans la service, on a pu constater la multiplication des films d'animation et séries en lien avec notre divertissement favori, de Resident Evil : Infinite Darkness à DotA Dragon's Blood en passant par Castlevania, Splinter Cell et Far Cry. Concernant Pokémon, Netflix dispose déjà de séries et de films comme Pokémon, le film : Je te choisis.