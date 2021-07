Netflix confirme et précise l'arrivée de jeux vidéo sur son service

Le recrutement récent de plusieurs cadres venus de l'industrie du jeu vidéo et la découverte dans l'application Netflix d'éléments faisant référence aux jeux vidéo (et aux jeux vidéo PlayStation plus particulièrement) poussaient à croire que le géant de la vidéo à la demande en streaming s'apprête à se lancer dans le jeu vidéo. Plutôt que de laisser la rumeur prendre de l'ampleur, Netflix a décidé de la confirmer.

Dans une lettre à destination de ses actionnaires, la direction de Netflix a confirmé que le service proposera prochainement des jeux vidéo. Et bonne nouvelle pour les abonnés à Netflix potentiellement intéressés par la chose, il ne sera pas question d'un service séparé :

Nous en sommes également aux premières étapes de notre expansion dans le jeu vidéo, cette dernière va se construire à partir de nos efforts précédents en matière d'interactivité (Black Mirror : Bandersnatch par exemple) et nos jeux Stranger Things. Nous envisageons le jeu vidéo comme une autre nouvelle catégorie de contenu pour nous, à l'instar de nos précédentes expansions dans la production de films originaux, dans l'animation et la télé réalité. Les jeux seront inclus dans les abonnements Netflix de nos membres sans coûts supplémentaires, comme c'est déjà le cas pour les films et les séries. Dans un premier temps, nous nous concentrerons principalement sur des jeux pour les appareils mobiles.

Pas de jeux PlayStation, comme Ghost of Tsushima, pour l'instant donc. Mais cela ne veut pas dire que la chose ne figure pas dans les plans de Netflix. Et cette arrivée des jeux vidéo ne sera accessible que via l'application mobile du géant américain dans un premier temps. Une fois encore, il n'est de toute évidence question que des premières étapes. Netflix veut de toute évidence apprendre à marcher avant de courir.

La concurrence est partout

Malheureusement pour les curieux, Netflix ne précise pas la date d'arrivée de ces jeux mobile sur sa plate-forme ni les titres concernés. Les curieux et les personnes intéressées devront donc attendre encore un peu avant d'en savoir plus.

Avec l'évolution des habitudes de consommation des populations et l'explosion des services, les plates-formes comme Netflix et Amazon Prime, les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok ou encore les services de jeu à la demande comme le Xbox Game Pass ou le PlayStation Now sont désormais toutes en concurrence.

Leur objectif est en effet d'accaparer le plus de temps possible de leurs utilisateurs. Les différents secteurs du divertissement ne sont plus séparés comme ils pouvaient l'être par le passé, avec des studios hollywoodiens (par exemple) se faisant concurrence entre eux.

Preuve en est, il n'est désormais pas rare de voir des communiqués de presse diffusés par les gestionnaires de ces plates-formes mentionner les millions d'heures passés par leurs utilisateurs à profiter des différents contenus. Un dicton populaire affirme que "le temps, c'est de l'argent." Et il apparaît que la chose n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui.

Que pensez-vous de l'arrivée des jeux vidéo en streaming utilisables directement via Netflix ? Une telle offre pourrait-elle vous intéresser ? Vous inciter à vous abonner à Netflix ? Croyez-vpus que le marché des services va finir par saturer ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous ?