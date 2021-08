Converse annonce une collection de sneakers NBA Jam, les infos

Ces derniers temps, les collaborations entre les marques de sneakers et les créateurs de jeux vidéo/consoles se multiplient. Et si les marques les plus en vogue, comme les dernières consoles par exemple, sont les plus fréquemment représentées sur les chaussures, il arrive également que des jeux rétro soient également mis à l'honneur.

Converse vient d'annoncer la commercialisation dans quelques jours d'une collection de chaussures aux couleurs de NBA Jam, le jeu de basketball Arcade culte des années 90. Au menu, ce sont cinq paires que les amateurs de sneakers et les nostalgiques du jeu de Midway pourront se procurer : une Pro Leather, une Chuck 70, une UNT1TL3D, une All Star BB Evo et la toute nouvelle All Star BB Jet.

Esthétiquement parlant, ces différentes paires rendent de différentes manière hommage à NBA Jam. L'une d'entre elles s'inspire par exemple de l'écran titre du jeu avec son parquet, le logo NBA Jam et le faux bruit de neige qui apparaissait sur certains écrans in-game. Plus sobre, une autre paire s'inspire des graphismes pixelisés du jeu et fait référence aux célèbres dunks enflammés du jeu.

Encore un peu de mystère

Converse appartenant à Nike depuis peu, une petite touche de la marque au Swoosh peut être trouvée sur une de ces paires. En effet, la All Star BB Jet est le fruit de l'association entre la technologie Nike Zoom Air et la Converse Power Plate. Histoire de respecter la thématique NBA Jam so 90s, cette paire est affublée de couleurs néon ainsi que de certaines des phrases célèbres du commentateur du jeu.

D'après Converse, sa NBA Jam Collection sera disponible sur Converse.com ainsi que chez certains revendeurs du monde entier à partir du 30 août prochain (les prix de chacune des paires n'ont pas encore été communiqués). À l'heure où sont écrites ces lignes, Converse n'a pas dévoilé de photos de tous les modèles. Des photos des paires déjà révélées sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Que pensez-vous de cette collection NBA Jam ? Comptez-vous vous procurer une de ces paires ? Le fait qu'une collection NBA Jam soit proposée en 2021 vous étonne-t-il ? Cette licence mériterait-elle un retour en jeu vidéo selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.