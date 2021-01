NBA Jam : Un documentaire sur la création du jeu annoncé

Les documentaires sur l'histoire du jeu vidéo ont décidément le vente en poupe. La guerre des consoles Nintendo-SEGA, l'histoire de PlayStation ou encore l'explosion de Midway dans le monde de l'Arcade ne sont que quelques unes des thématiques récemment abordées dans des films. Et à propos de Midway, un de ses plus grands succès aura prochainement le droit à son propre documentaire.

On a parfois tendance à l'oublier, mais NBA Jam est incontestablement un monument de l'histoire du jeu vidéo. Lors de son année de sortie en 1993, le jeu de basketball Arcade de Midway a généré plus d'un milliard de dollars de recettes (en pièces de 25 cents), soit plus que Jurassic Park ne l'a fait cette même année.

En plus d'être un véritable phénomène dans les salles d'Arcade américaines (et chez les joueurs de la NBA) avant de devenir un carton sur consoles, NBA Jam a une histoire qui mérite d'être racontée. Et c'est justement ce qu'a fait Reyan Ali dans son livre éponyme sorti fin 2019 et salué par la critique. Visiblement inspiré par cet ouvrage BestCross Studios s'est offert les droits d'adaptation du livre de Reyan Ali afin de transformer cette histoire en documentaire.

Boomshakalaka

Le site du magazine Variety, qui a eu la primeur de l'annonce, révèle que ce film documentaire sera réalisé par Sean Menard, auteur de plusieurs documentaires sur le sport, dont "The Carter Effect," film sur l'ancien joueur NBA Vince Carter. Le cinéaste explique que son film ne traitera pas que de l'histoire de la création de NBA Jam. Il racontera également comment le passage du jeu sur consoles de salon a finalement mené Midway à sa perte.

Sachant qu'Insert Coin, le documentaire sur l'histoire de Midway se concentrait sur les années Arcade du studio américain, ce nouveau film pourra servir de complément. À l'heure où sont écrites ces lignes, ce documentaire NBA Jam n'a pas encore de date de sortie annoncée.

Et pour ceux qui se poseraient la question, aucun nouveau NBA Jam (dont la licence appartient toujours à la NBA) n'est en développement pour le moment.