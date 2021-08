Yu Suzuki (Shenmue) voudrait que SEGA se relance dans les consoles et donne des pistes

Depuis ce jour fatidique de janvier 2001 durant lequel SEGA a annoncé la fin de la production de la Dreamcast et son intention d'arrêter de fabriquer des consoles, certains joueurs n'ont jamais cessé de souhaiter la création d'une nouvelle machine SEGA. Parmi ces joueurs figurent logiquement des fans de longue date de SEGA. Mais pas que. Des personnalités étroitement liées à l'histoire de la société plus forte que toi ont également émis ce désir.

Comme nous vous l'indiquions hier, le légendaire game designer Yu Suzuki a répondu en mars dernier à une interview réalisée pour les besoins du livre SEGA Hard Historia, ouvrage consacré à l'histoire des machines de la maison de Sonic. À la toute fin de l'interview, lorsqu'il lui est demandé s'il a un message pour les fans de SEGA, le créateur de titres comme OutRun, Virtua Fighter ou encore Space Harrier en profite pour lancer un appel à ces derniers (propos traduits et relayés par le site PhantomRiverStone) :

Faisons tous entendre nos voix à SEGA pour qu'ils créent à nouveau du hardware.

Virtua SEGA

En parallèle à ce commentaire, le réalisateur évoque dans la partie bonus de l'interview les domaines via lesquels SEGA pourrait faire son retour dans le hardware s'il le souhaitait. De toute évidence, Yu Suzuki ne songe pas à des consoles au sens traditionnel du terme :

De nos jours, nous disposons d'écouteurs sans fil Bluetooth. Nous sommes désormais dans une ère au cours de laquelle ils peuvent être produits aisément et nous verrons bientôt des choses comme des lunettes de réalité augmentée. Les casques de réalité virtuelle vont également devenir plus légers étant donné que la technologie derrière les batteries a grandement progressé. À partir de là, l'important pour les joueurs ne sera plus vraiment les configurations puissantes mais les appareils servant aux inputs et aux outputs comme les lunettes de réalité augmentée. C'est là où nous verrons la plupart des changements. En portant des lunettes, vous pouvez ressentir les choses et voir à l'aide de la réalité augmentée. Les changements apportés à des choses comme les appareils servant aux inputs et les capteurs vont changer l'expérience vécue par le joueur. Plutôt que de parler d'une "multiplication par 5 de la vitesse de calcul," ce sont les inputs et les outputs qui deviendront plus importants. L'expérience (de jeu) va changer de manière drastique afin de mettre l'accent sur ce qui se passe devant vos yeux. S'ils empruntaient le chemin de telles idées, je suis certain que SEGA serait capable de faire beaucoup de choses intéressantes à l'avenir.

Le retour dans le hardware de SEGA n'est à l'heure actuelle qu'un doux rêve. Venir se placer dans un secteur bien occupé par des géants comme Nintendo, Sony et Microsoft, qui plus est à une époque où les habitudes de consommation et les modèles économiques changent radicalement, serait un défi colossal pour la firme dirigée actuellement par Haruki Satomi.

Et si nouvelle machine de SEGA il y avait, il n'est pas garanti que le groupe japonais choisirait de suivre les conseils de son célèbre collaborateur. Pour rappel, Yu Suzuki ne travaille plus directement pour SEGA. Il est désormais patron de son propre studio, Ys Net, et continue de collaborer avec SEGA en tant que consultant.

Que pensez-vous de ces déclarations de Yu Suzuki ? Croyez-vous qu'il existe une chance que SEGA propose un jour une nouvelle machine ? Si oui, qu'aimeriez-vous qu'elle propose ? Estimez-vous que les pistes évoquées par Yu Suzuki sont les bonnes ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.