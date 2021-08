PlayStation vs SEGA : SEGA a été "trop honnête et trop amical" avec Sony selon Yu Suzuki

Créateur de jeux légendaires comme OutRun, Space Harrier, Virtua Racing, Virtua Fighter ou encore Shenmue, Yu Suzuki a vécu l'âge d'or de SEGA de l'intérieur. De par son statut de game designer vedette de la maison de Sonic au milieu des années 90, il a également eu à faire face de manière frontale à l'arrivée et la montée en puissance de Sony sur le marché des constructeurs de consoles. Et selon lui, SEGA a manqué de clairvoyance en ce qui concerne son concurrent.

Il y a quelques semaines, SEGA a commercialisé au Japon un livre intitulé SEGA Hard Historia. Comme son nom l'indique, ce livre revient sur l'histoire de SEGA dans le monde du hardware et contient de longues interviews de personnalités de cette époque. Parmi les personnes interrogées (en mars dernier) pour les besoins de ce livre se trouve Yu Suzuki.

Et dans la partie "sujets bonus" de l'interview, le créateur est interrogé sur sa perception de PlayStation du temps où la marque était une concurrente directe de SEGA. Selon le réalisateur de Shenmue, SEGA a involontairement aidé celle qui a fortement contribué à sa sortie du secteur des fabricants de hardware (propos traduits et relayés par le site PhantomRiverStone) :

SEGA était trop honnête, trop amical, trop doux. Sony était à l'époque sur le point d'entrer l'industrie du jeu vidéo. Et si Sony nous posait une question, nous leur disions tout. Peut-être pensions nous que Sony ne deviendrait pas un concurrent si fort par la suite. Nous leur avons dit toutes sortes de choses. S'ils me posaient une question, eh bien, je leur répondais. Nous étions tous du domaine des nouvelles technologies. Nous avions donc l'impression que nous étions de la même équipe. Et Sony est une grande entreprise, ils ont été en mesure de comprendre plein de choses. Et avant que nous puissions nous en rendre compte, ils étaient devenus plus fort que nous le pensions. Les gens chez SEGA travaillaient dans le domaine des nouvelles technologies, ils ne réfléchissaient pas vraiment en termes de stratégie ou de ventes. C'est pourquoi des gens comme M Kutaragi (le "papa" de la PlayStation, ndlr), M Maruyama (l'ancien président de Sony Computer Entertainment, ndlr) et d'autres sont par la suite venus me voir pour me dire "merci pour tout M Suzuki." Je me demandais à l'époque pourquoi ils me remerciaient tant que ça.

Trop gentil ou trop confiant ?

Selon Yu Suzuki, SEGA a donc pêché par naïveté (et peut-être également par orgueil). Même si le créateur de Hang-On n'en parle pas, cette ouverture était peut-être liée à la possibilité que Sony et SEGA collaborent sur une console un jour. Comme l'a révélé le livre Console Wars, les deux sociétés japonaises ont, plusieurs années avant la sortie de la première PlayStation, envisagé pendant un temps de collaborer sur une console.

Si les pontes occidentaux des deux géants étaient pour le moins ouverts à cette possibilité, les choses ont fini par coincer du côté du Japon. Et comme l'ont montré la seconde moitié des années 90, l'arrivée de Sony parmi les constructeurs de consoles a causé beaucoup de tort à SEGA.

Que vous inspirent ces déclarations de Yu Suzuki ? Saviez-vous que SEGA avait aidé Sony lors de son arrivée dans le hardware ? Croyez-vous que SEGA aurait pu survivre dans le monde des fabricants de console malgré l'explosion en popularité des consoles Sony ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.