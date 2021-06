SEGA annonce un nouvel accessoire... pour la Mega Drive Mini

Avec le temps, un joueur invétéré peut penser avoir tout vu. Et pourtant les constructeurs, éditeurs et autres développeurs parviennent toujours à surprendre avec des annonces pour le moins inattendues. Cette fois, c'est au tour de SEGA d'étonner son monde.

Deux ans après la sortie de la Mega Drive Mini, il serait aisé et logique de penser que SEGA a tourné la page de la petite machine hommage à sa console 16-bit. Et pourtant, il n'en est rien. La firme au hérisson bleu vient en effet d'annoncer au Japon la commercialisation le 21 octobre prochain de la Megadora Tower Mini Zero.

Derrière cette appellation se cache une version mini du Mega Adapter, accessoire qui permettait aux utilisateurs de Mega Drive de jouer sur leur console à des jeux Master System et SEGA Mark III. Comme c'était déjà le cas avec la Mega Drive Tower Mini commercialisée au Japon il y a deux ans (et produite en quelques exemplaires promotionnels en Europe et en Amérique du Nord), ce nouvel accessoire mini est uniquement esthétique et ne permet pas de véritablement jouer à des jeux Master System sur une Mega Drive Mini.

C'est pour faire joli

En termes de taille, SEGA explique que la Megadora Tower Mini Zero représente une diminution de 55% par rapport aux dimensions du véritable Mega Adapter. L'éditeur nippon explique par ailleurs que lors de sa sortie en octobre prochain, la Megadora Tower Mini Zero sera livrée avec des mini cartouches Master System et cartes Mark III.

Si le nombre précis d'accessoires à insérer dans la Megadora Tower Mini Zero n'est pour l'instant pas clair, SEGA indique que l'identité des titres représentés sur ces faux jeux sera révélée plus tard et correspondra aux jeux Master System qui seront jouables in-game dans Lost Judgment. SEGA voit donc ici un moyen de relancer la promotion de la Mega Drive Mini et de faire celle de Lost Judgment en même temps.

Pour ce qui est du prix de ce nouvel accessoire, la Megadora Tower Mini Zero sera proposée au prix TTC de 4.950 yens (environ 37,4 euros). Bien évidemment, la Megadora Tower Mini Zero n'a pas été annoncée en occident. Les fans de SEGA devront donc passer par la case import (avec les frais supplémentaires que cela implique). Des photos de l'accessoire sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

