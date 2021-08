Super Mario : Les réalisateurs du nouveau film auraient été révélés

Cela fait maintenant plus de trois ans que Nintendo a officialisé la mise en chantier d'un long métrage d'animation Super Mario produit par Illumination (le studio derrière Les Minions), en collaboration avec la firme de Kyoto. Mais mis à part cette annonce, quasiment rien n'a été communiqué au sujet du film. Grâce à de petites indiscrétions, l'identité de deux personnalités au coeur du projet pourraient avoir été révélées.

La nouvelle du jour concernant le nouveau film d'animation Super Mario est l'oeuvre du Twittos répondant au pseudonyme de "Mevans2703." En consultant le site LinkedIn, ce dernier est tombé sur le CV d'un animateur travaillant sur ce même film au sein du studio parisien Illumination Mac Guff. Et dans la description de son travail effectué sur le film, l'animateur indique que "MARIO" (qui est visiblement le titre temporaire du film) est réalisé par le duo Aaron Horvath et Michael Jelenic.

Ensemble, les deux cinéastes ont travaillé récemment sur Teen Titans Go! Le film (réalisé par le premier, produit par le second et co-écrit par les deux). Ils ont également réalisé divers épisodes de la série Teen Titans Go! Chacun de leur côté, les deux hommes ont travaillé sur des séries animées comme Men in Black : The Series, Jackie Chan Adventures, Unikitty! ou encore Batman : L'Alliance des héros.

Cette information est évidemment à prendre avec des pincettes en attendant une officialisation de la chose. La présence de ces noms sur le CV en ligne d'une personne participant au projet paraît cependant trop spécifique pour être totalement inventée.

Les choses avancent doucement

Pour rappel, Chris Meledandri, le producteur américain PDG d'Illumination, a récemment été nommé au poste de directeur externe de Nintendo. Les déclarations de Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, au sujet de cette nomination sont disponibles à cette adresse.

À noter qu'un autre élément concernant le film Super Mario pourrait avoir été révélé au début du mois d'août dernier. Pendant une interview, le comédien américain Sebastian Maniscalco a en effet déclaré qu'il incarne "Spike, le patron de Mario et Luigi" dans le film. Pour info, Spike est un contremaître vu dans le jeu Wrecking Crew sorti en 1985.

À l'heure où sont écrites ces lignes, le film Super Mario n'a toujours pas de date de sortie officielle. Aucun détail concernant l'intrigue du film ou sa distribution n'a pour l'instant été communiqué par Nintendo ou Illumination.

