Le président de Nintendo commente l'arrivée du producteur des Minions dans sa direction

Cela fait plusieurs années que les joueurs savent que Nintendo prépare un film d'animation Super Mario en collaboration avec Illumination, le studio américain derrière, entre autres productions, la série de films Les Minions. Mais plus récemment, la firme de Kyoto a annoncé avoir intégré le PDG de ce même studio à sa direction. Et cela n'a pas manqué d'interpeler des actionnaires du géant du jeu vidéo.

Nintendo a récemment tenu sa 81e assemblée générale annuelle des actionnaires. Et comme le veut la tradition, le constructeur japonais a organisé à cette occasion une session de questions-réponses avec ces mêmes actionnaires. Au cours de cette dernière, le président de Nintendo a été interrogé sur la nomination récente de Chris Meledandri, le producteur américain PDG d'Illumination, au poste de directeur externe de Nintendo.

La maison de Mario ayant à maintes reprises déclaré son envie d'exposer un plus large public aux personnages de Nintendo via des choses comme des parcs d'attractions ou des films, cet actionnaire voulait savoir si l'arrivée de Chris Meledandri signifie que le contenu audiovisuel va occuper une place plus importante dans l'activité de Nintendo à l'avenir. Ce à quoi le président du constructeur japonais Shuntaro Furukawa a répondu (propos relayés par Nintendo) :

Chris Meledandri est le fondateur d'Illumination Entertainment et a de l'expérience en tant que producteur ayant créé de nombreux films dont la série des Moi, Moche et Méchant, qui a introduit les Minions. Il a gagné une vaste expérience et des connaissances à la fois en matière de direction de société et dans le domaine du divertissement. Nous nous attendons donc à ce qu'il supervise convenablement notre direction d'un point de vue objectif, tout en fournissant de précieux conseils à nos dirigeants. Monsieur Meledandri a été nommé directeur externe indépendant et non-exécutif. Il ne sera donc pas directement impliqué dans l'exécution des opérations. En revanche, nous croyons que sa grande expérience et ses vastes connaissances dans le domaine du divertissement auront un effet bénéfique sur la prise de décisions de notre conseil d'administration.

Shuntaro Furukawa ajoute que selon lui, il ne peut être que bénéfique à l'activité principale de Nintendo, qui reste la production de jeux et de consoles dédiées, de produire des contenus tels que des films, qui exposeront pour la première fois un public non-joueur aux personnages de Nintendo.

Miyamoto convaincu lui aussi

Shigeru Miyamoto, directeur délégué de Nintendo et accessoirement créateur de nombre des personnages les plus connus de la firme de Kyoto, explique à son tour que cela fait plus de cinq ans qu'il travaille sur le firme Super Mario avec Chris Meledandri et que grâce à cela, il comprend désormais "le point de vue de Nintendo."

Selon lui, il est difficile pour les sociétés créatrices de médias occidentales de comprendre la façon de penser de Nintendo. Il estime cependant que le producteur des Minions "comprend véritablement" les raisons pour lesquelles Nintendo crée ses personnages et ses oeuvres.

L'autre avantage de cette collaboration avec Chris Meledandri réside, selon Shigeru Miyamoto, dans les connaissances de la manière de fonctionner de l'industrie cinématographique hollywoodienne qu'a accumulé l'américain au fil du temps. Étant donné que cette industrie est actuellement en pleine mutation, il est pour Shigeru Miyamoto intéressant de pouvoir se reposer sur l'expertise de Chris Meledandri.

À l'heure où sont écrites ces lignes, le film Super Mario produit par Nintendo et Illumination n'a toujours pas été présenté officiellement. Sa date de sortie en salles n'est pas connue non plus.

Que pensez-vous de ces déclarations de la direction de Nintendo ? Pensez-vous qu'elle a raison de faire appel à un producteur hollywoodien ? Préféreriez-vous qu'elle gère ses films à venir toute seule ? Avez-vous hâte de voir le film Super Mario ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.