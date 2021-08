SEGA évoque les ventes récentes de ses jeux, Yakuza numéro 2 derrière Sonic

Les fans de la première heure de la série des Yakuza le répètent avec plaisir à qui veut l'entendre, en Occident, elle revient de (très) loin. C'est pourquoi la voir transformée en un des moteurs de SEGA a une saveur toute particulière.

À l'instar de nombreuses autres multinationales, SEGA vient de diffuser ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'année fiscale 2022 (qui a débuté le 1er avril dernier). Comme souvent, la firme de Haruki Satomi a profité de l'occasion pour faire le point sur les ventes de ses jeux et licences. Parmi les cas évoqués se trouvait celui de la série des Yakuza. Longtemps boudée par le joueurs occidentaux, la saga imaginée par Toshihiro Nagoshi connaît une renaissance depuis plusieurs années.

Les derniers chiffres diffusés par SEGA en sont par ailleurs la meilleure illustration. En effet, au cours du premier trimestre de cette nouvelle année fiscale, la série des Yakuza (qui comprend également Judgment) était numéro deux derrière Sonic en termes de ventes. Voici le classement des ventes des différentes séries de SEGA pour cette période de trois mois :

Sonic : un million de jeux vendus Yakuza : 700.000 jeux vendus Total War : 600.000 jeux vendus Persona : 400.000 jeux vendus

Avenir radieux ?

Ce résultat est d'autant plus surprenant qu'au cours du premier trimestre de l'année précédente, Yakuza était arrivé loin derrière les autres séries évoquées ci-dessus avec "seulement" 300.000 jeux vendus. Même constat sur l'ensemble de l'année fiscale 2021. Yakuza avait en effet fini quatrième avec 2,2 millions de jeux vendus, (4,4 millions, 4 millions et trois millions pour Sonic, Total War et Persona respectivement).

Que Sonic reste numéro un n'a rien de véritablement surprenant. Le hérisson pressé reste en effet la licence la plus célèbre et populaire de SEGA. Et ces classements variables sont évidemment liés à l'actualité de chaque série. Il y a à ce propos de fortes chances pour que Yakuza ait été aidé par la sortie de la version remasterisée de Judgment. La multiplication récente des plates-formes sur lesquelles sont disponibles les jeux de la série, ainsi que les efforts de l'éditeur en matière de localisation (sur les jeux les plus récents) ont certainement aidé eux aussi.

SEGA n'ayant pas donné le détail des ventes pour chaque licence, il est impossible d'émettre la moindre affirmation. Mais quoi qu'il en soit, cette nouvelle situation donne de quoi se réjouir aux fans de la série. Face à une telle situation, l'avenir des productions du Ryu Ga Gotoku Studio semble bien plus certain qu'il ne l'était il y a quelques années à peine. Pour rappel, le prochain jeu issus de la "série" à paraître est Lost Judgment. Ce dernier sortira le 24 septembre prochain dans le monde entier sur PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One.

Que vous inspirent ces nouveaux chiffres ? Avez-vous donné sa chance à la série des Yakuza pour la première fois récemment ? Si oui, qu'en avez-vous pensé ? Suivez-vous la série depuis longtemps ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.