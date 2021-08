Gamescom 2021 : Halo Infinite officialise sa date de sortie et montre un nouveau trailer

Halo Infinite étant clairement une des plus grosses exclusivités Xbox de cette fin d'année, il paraissait évident que le jeu ferait acte de présence au cours de l'événement Xbox organisé aujourd'hui en marge de la "Gamescom 2021." Et pourtant, le jeu a totalement zappé cette émission. Microsoft a cependant reculé pour mieux sauter et attendu l'Opening Night Live de ce soir pour parler des nouvelles aventures de Master Chief.

Avant ce soir, Halo Infinite n'avait toujours pas de date de sortie annoncée. Le jeu étant prévu pour l'automne 2021, cette situation ne pouvait pas durer beaucoup plus longtemps. Microsoft, qui en avait bien conscience mais qui voulait s'assurer de certaines choses avant d'officialiser la chose, a donc profité de l'événement de Geoff Keighley pour communiquer cette date. Halo Infinite sortira donc le 8 décembre prochain.

La fuite dont nous vous parlions plus tôt aujourd'hui disait donc vrai. À noter que cette date n'était pas tout ce que le géant américain avait à montrer au sujet de Halo Infinite.

Solo et multi en décembre

Une nouvelle bande-annonce du jeu a également été diffusée. Dans cette dernière, il était question de la première saison du mode multijoueur Free-to-Play de Halo Infinite. Et plus particulièrement de la cinématique d'intro de cette dernière.

Pour rappel, Halo Infinite sortira simultanément sur de multiples plates-formes. En effet, les nouvelles aventures de Master Chief sortiront simultanément sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Et comme indiqué précédemment, pour parvenir à sortir le jeu cette année, 343 Industries et Microsoft ont décider de ne pas proposer la coop et le mode Forge day one. Les fans de ces deux modes devront attendre avant de pouvoir en profiter.

Que dites-vous de cette date de sortie ? Est-elle celle à laquelle vous vous attendiez ? Comptez-vous vous procurer le jeu à sa sortie ? Le décalage de l'arrivée de certains modes vous incitera-t-il à attendre ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.