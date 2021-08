Halo Infinite : Les développeurs justifient certains choix de game design

Durant quelques jours, les amateurs d'expériences multijoueur ont pu retrouver l'armure iconique d'un certain Master Chief, grâce à la récente "Technical Preview" d'Halo Infinite qui a pu rassurer certains joueurs sur l'avancée du prochain jeu de 343 Industries. Pourtant, le studio se justifie aujourd'hui sur quelques choix de game design largement commentés.

C'est peu dire que le studio chargé de l'ex-jeu de lancement de la Xbox Series aura largement ouvert ses portes aux curieux de passage et aux autres via de nombreux posts sur le site officiel de la série.

Mais maintenant que les joueurs ont enfin pu s'essayer au Halo nouveau, les questions fusent, et c'est ainsi que le directeur créatif Tom French a récemment pris la parole pour expliquer la démarche de 343 Industries.

Master Furtif

Si vous avez traîné vos guêtres sur les champs de bataille d'Halo Infinite, vous aurez sans doute pu constater l'absence d'une mécanique introduite dans l'épisode Reach : les assassinats, au grand dam des plus fourbes. Pourtant, ce choix est pour le moins délibéré, comme l'explique French auprès de nos confrères de Comic Book :

Les assassinats se seront pas disponibles au lancement du jeu. Nous aimons beaucoup cette mécanique, mais en réalité, il se trouve que la plupart des joueurs désactivent cette option, car elle les désavantage en termes de gameplay.

Vous l'aurez compris : il faudra sans doute faire preuve d'un peu de patience avant de pouvoir à nouveau vous débarrasser de vos adversaires d'un coup sec (et bien fourbe).

Spartan Tea Party

Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque bon nombre de Spartans n'ont pas pu s'empêcher de remarquer une bien curieuse attitude de la part des bots chargés de peupler les serveurs. En effet, certains se seraient livrés à un teabagging en règle, soit l'art de poser ses parties génitales de façon répétée sur le faciès de son adversaire proprement décédé :

Pourtant, un développeur resté anonyme a juré à nos confrères de Kotaku que rien n'avait été fait dans ce sens :

Nous n'avons pas explicitement programmé les bots afin de narguer les joueurs de quelque manière que ce soit. Nous ne voulons jamais punir l'apprentissage, surtout pas en adoptant des comportements qu'un joueur pourrait considérer comme excluant. [...] Les bots sont censés être accueillants et amusants pour les joueurs de tous niveaux, et une fonctionnalité conçue pour narguer un joueur s'opposerait à cet objectif.

Officiellement, le mystère reste donc entier, et il nous tarde de découvrir si ce comportement bien peu urbain survivra à ce galop d'essai. Halo Infinite est toujours prévu pour la fin de cette année sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC, sans plus de précision.