Call of Duty Vanguard : Le logo d'Activision absent du trailer, une décision justifiée

À quelques jours d'une première Alpha exclusive sur PlayStation, qui va sûrement faire exploser un ou deux serveurs, Call of Duty Vanguard intéresse les observateurs et les plus fins analystes pour une absence très remarquée.

C'est LE jeu de cette fin d'année, celui qui risque, comme ses prédécesseurs, de rafler le plus gros des parts de marché, comme on dit. Le blockbuster Call of Duty Vanguard nous a déjà gratifiés d'un long trailer. Et le logo d'Activision manque à l'appel. Pour présenter le jeu, un "Call of Duty presents". La marque de la série au lieu de l'éditeur ? Surprenant.

Hasard ou coïncidence ?

Cette absence, on peut la lier aux démêlés d'Activision Blizzard avec la justice californienne. On rappelle que le groupe dirigé par Bobby Kotick voit depuis plusieurs semaines des affaires de sexisme et de harcèlement dévoilées. Face à certaines révélations, plusieurs cadres ont par ailleurs fait leurs valises. On a connu mieux pour l'image. Mais il ne s'agit que d'une supposition.

Le journaliste d'Axios Gaming et ex-Kotaku Stephen Totilo a voulu en avoir le coeur et a contacté Activision.

I asked Activision about the logo's absence, a change from other CoD reveals.



Their PR: "Call of Duty has continued to expand into an incredible universe of experiences. This was a creative choice that reflects how Vanguard represents the next major installment in the franchise" https://t.co/12PPrXRFcY - Stephen Totilo (@stephentotilo) August 20, 2021

J'ai interrogé Activision sur l'absence du logo, un changement par rapport aux autres révélations de CoD.



Leur porte-parole m'a répondu : "Call of Duty a continué à s'étendre dans un univers incroyable d'expériences. C'était un choix créatif qui reflète la façon dont Vanguard représente le prochain opus majeur de la franchise".

Un "choix créatif" intervenant au meilleur moment, pourra-t-on dire, pour éviter de faire le rapprochement entre l'entreprise à la réputation entachée et une licence. Séparer l'homme de l'artiste, en somme. Mais cette décision sera-t-elle encore en vigueur une fois la poussière mise sous le tapis ?

Call of Duty Vanguard est attendu pour le 5 novembre sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One.