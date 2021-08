Call of Duty Vanguard à l'essai sur PS5 et PS4 en fin de semaine, les bêtas datées

Aussitôt annoncé, aussitôt prêt pour une prise en mains. Activision et Sledgehammer ont confirmé qu'une partie des joueurs en attente du prochain volet de la célèbre série FPS née chez Infinity Ward mettra bientôt le grappin dessus.

Les possesseurs de PS5 et de PS4 auront l'occasion de participer gratuitement à un test de la version Alpha de Call of Duty Vanguard de ce vendredi 27 à 19h00 à ce dimanche 29 août à la même heure. Aucun besoin de précommander, ni même d'un abonnement PlayStation Plus. C'est cadeau. Le pré-téléchargement a d'ailleurs débuté (direction le PlayStation Store ou le menu de Modern Warfare, Warzone et Black Ops Cold War).

Elle m'a dit d'aller siffler là-haut

C'est bien évidemment le multijoueur qui sera au coeur de cet essai de courte durée. Les joueurs PlayStation pourront se lancer dans le mode Champion de la Colline en 2 vs 2 et 3 vs 3. Des récompenses attendent les participants. Une Bêta se tiendra du 10 au 13 septembre, toujours sur consoles PlayStation et la Bêta ouverte cross-platform fera irruption du 16 au 20 septembre. Plus d'informations seront partagées le 7 septembre prochain.

Call of Duty Vanguard arrive le 5 novembre 2021 sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One.