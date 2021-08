Halo Infinite aurait pu encore être repoussé et se lance finalement sans coop' ni Horde

La vie n'est pas un long fleuve tranquille, surtout lorsque l'on se sait attendu au tournant. Alors que les ennuis s'accumulent depuis l'annonce d'Halo Infinite et que le porte-étendard de l'exclusivité selon Microsoft ne possède toujours pas la moindre date de sortie, les développeurs proposent aux joueurs l'impossible : prendre du recul, et se dire que tout aurait pu être pire.

À voir aussi : Xbox Game Pass : Une fin août bien chargée en hits

Quelques semaines après avoir invité les Master Chief en herbe à découvrir la Bêta du jeu, les développeurs de 343 Industries continuent de se livrer à de nombreux et douloureux arbitrages. Il y a quelques jours, une mise au point en forme de couperet tombait : si Halo Infinite nous permettra bien de retrouver l'univers de la licence cette année, une bonne partie du contenu est renvoyé à "plus tard". Est-ce donc cela, reculer pour mieux sauter ?

"À l'américaine !"

C'est officiel : Halo Infinite ne proposera pas plus de campagne en coopération que de morde Horde lors de sa sortie, l'équipe ayant souhaité se focaliser sur d'autres aspects :

Malheureusement, alors que nous approchons de l'échéance et que nous redoublons d'efforts pur vous proposer une expérience de qualité pour le lancement, nous avons pris la difficile décision de retarder le lancement de la campagne en coopération. Nous avons également pris la décision toute aussi difficile de retarder l'arrivée du mode Forge.

Malgré les promesses de longue date sur l'avancée du projet et des déclarations toujours rassurantes de Phil Spencer, le chantier Halo Infinite - un temps promis pour le lancement de la Xbox Series X - semble décidément bien compliqué, à tel point que les développeurs ont même une fois encore songé à repousser l'échéance, comme l'explique le directeur de la création Joseph Staten :

Nous en avons discuté, mais nous en sommes arrivés à la conclusion qu'Halo Infinite est un jeu "live", et il ne sera jamais vraiment "fini" : il va progresser et évoluer avec chaque nouvelle saison. Il nous fallait donc choisir à quel moment nous lancer. Nous travaillons depuis très longtemps sur ce jeu, les joueurs l'attendent tout autant, et avec la disponibilité du mode solo et du multijoueur en free-to-play, nous nous sommes dit que le moment était venu.

Voilà qui nous rappelle assurément que si Halo Infinite est donc promis pour cette fin d'année sur PC, Xbox One et Xbox Series, il ne possède toujours pas la moindre date de sortie. Ah, on me signale dans l'oreille qu'il y aurait un Xbox Stream demain à 19h00. Coïncidence ? À vous de voir...