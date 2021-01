Halo Infinite est quasiment terminé, il ne reste plus qu'à peaufiner

343 Industries avait promis des infos à un rythme mensuel. 343 Industries a tenu parole pour janvier, en offrant le premier Inside Infinite de 2021 sur Halo Waypoint. Avec quelques bonnes choses à en tirer pour la prochaine aventure de Master Chief.

Pour ce premier "épisode" d'un rendez-vous calé au dernier jeudi de chaque mois, l'article se focalise sur la partie bac-à-sable de Halo Infinite - véhicules, équipements, armes et objets avec lesquels le joueur peut interagir et les systèmes liés au joueur. La Sandbox Team est à pied d'oeuvre sur le peaufinage du contenu, terminé à 90%.

Quinn DelHoyo, sandbox designer, explique :

L'équipe est très occupée. Nous avons tout le monde qui corrige des bugs sur notre contenu de lancement et des efforts passionnants sont lancés pour les futures mises à jour - comme de nouveaux véhicules, de nouveaux équipements, etc. Tout notre contenu de lancement est dans le jeu et joué quotidiennement, mais cela nécessite un effort considérable pour passer de 90% à une qualité de lancement à 100%. Nous nous efforçons donc d'éliminer les bugs et d'ajuster nos jouets afin qu'ils se présentent bien à mesure que nous nous rapprochons de plus en plus du lancement (et des essais publics avant cela). De plus, nous prenons le temps d'évaluer les visuels de certains éléments du bac à sable dans le but de nous assurer que apparaît comme les directeurs artistiques l'avaient envisagé. Par conséquent, certains éléments du bac à sable que nous avons précédemment montrés pourraient être rénovés ici et là au moment où vous les reverrez.

Le long entretien avec les membres de l'équipe de développement apporte également des informations sur le grappin, dont nous serions loin d'avoir vu le potentiel jusqu'ici, des fonctionnalités ayant été ostensiblement cachées, tease un véhicule inédit et évoque le Bulldog, fusil à pompe pas trop puissant mais quand même un peu. Mais pas trop, car il faut respecter certaines règles. Le mois prochain, l'Inside Infinite parlera de la création de Zeta Halo.

Halo Infinite sera disponible à l'automne 2021 sur Xbox Series X|S.