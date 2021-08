Astérix et Obélix Baffez-les Tous dévoile sa date de sortie et des images inédites dans un trailer

Lors de son annonce en mars dernier Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! a fait forte impression chez les fans du célèbre duo de Gaulois et chez les nostalgiques du Beat 'em All Astérix produit au début des années 90 par Konami. Bonne nouvelle pour les plus curieux parmi eux, le jeu ne devrait plus se faire attendre trop longtemps.

Microids vient de révéler la date de sortie officielle d'Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! et il apparaît que cette dernière arrivera avant la fin de l'automne prochain. En effet, le titre développé par Mr. Nutz Studio sera commercialisé le 25 novembre 2021.

À l'occasion de cette annonce, et de la "Gamescom 2021," l'éditeur français a diffusé une toute nouvelle bande-annonce de son jeu. Cette dernière, qui rappelle la base de l'intrigue des aventures d'Astérix (aux trois personnes qui ne la connaissent pas), a également pour particularité de permettre de découvrir les voix françaises in-game des héros imaginés par Goscinny et Uderzo.

Mais ce n'est pas tout. Cette nouvelle vidéo montre également nombre d'environnements qu'Astérix et Obélix traverseront au cours de leur nouvelle aventure vidéoludique. Il est donc possible de voir que les niveaux du jeu s'inspirent de nombreuses bandes-dessinées Astérix et Obélix.

Beau comme une BD ?

Mr Nutz Studio promet par ailleurs de proposer une aventure "très respectueuse" des BD et rappelle qu'ils ont réalisé "les personnages, les décors et les animations à la main" afin de "rendre hommage au style de l'animation 2D."

En termes de gameplay, il est donc question d'un Beat 'em All à l'ancienne. Et comme l'indique cette bande-annonce, Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! proposera un mode coopératif local à deux dans lequel Astérix et Obélix distribueront les baffes par milliers.

Comme indiqué plus haut, Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! sortira le 25 novembre prochain. Pour ce qui est des plates-formes concernées, les PS4, Xbox One, Switch, PC et MAC recevront le jeu. Bien évidemment, il sera également compatible avec les PS5 et Xbox Series X|S.

Que dites-vous de cette nouvelle bande-annonce ? Le jeu vous fait-il toujours envie ? Qu'espérez-vous de lui ? Pensez-vous que le Beat 'em All 2D vit actuellement une renaissance ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.