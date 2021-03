Astérix et Obélix Baffez-les Tous, un Beat 'em All à l'ancienne beau comme une BD annoncé

Après le Beat them all old school Tortues Ninja annoncé il y a quelques jours, une autre licence du monde de la bande-dessinée qui avait eu droit à jeu du style par Konami dans les années 90 va bientôt faire son retour avec... un jeu à l'ancienne. Cette fois, c'est de Gaulois dont il est question. Et ce, à tous les niveaux.

À lire aussi : Beyond a Steel Sky précise son arrivée sur consoles, Microids à l'édition

Microids vient d'annoncer la sortie à l'automne prochain de Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! un nouveau jeu inspiré, comme son nom l'indique, par la célèbre oeuvre de Goscinny et Uderzo. Et cette fois, il n'est pas question d'un titre en 3D, mais d'un Beat'em all en 2D avec des graphismes se voulant le plus fidèles possible avec la bande-dessinée originale.

Ce nouveau titre, qui permet d'incarner Astérix et Obélix et de jouer à deux en coopération, est réalisé par les français de Mr. Nutz Studio, composé de Pierre Adane et Philippe Dessoly à qui l'on doit le classique Mr. Nutz. Pour des besoins de fidélité, justement, le studio a choisi de réaliser les personnages, les décors ainsi que les animations du jeu "à la main."

Menu Best Of

En termes de contenu, Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! puise son inspiration dans plusieurs tomes des Aventures des célèbres buveurs de potion magique. Les joueurs pourront donc traverser des décors variés inspirés par ces derniers. Et du côté du "bestiaire," il sera évidemment possible de martyriser du Romain. Mais pas que. Pirates, brigands et Normands seront également de la partie.

Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! est prévu sur PS4, Xbox One, Switch et PC/MAC pour l'automne prochain. Bien évidemment, le jeu sera également compatible avec la PS5 et les Xbox Series X|S. Microids promet de révéler davantage d'informations à propos du jeu dans les mois à venir.

Que pensez-vous de cette annonce ? Les premières images du jeu vous donnent-elles confiance ? Comptez-vous lui laisser sa chance ? Qu'espérez-vous de son gameplay ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.