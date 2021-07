Astérix et Obélix Baffez-les Tous présente ses différentes éditions physiques

La nouvelle adaptation vidéoludique des aventures des gaulois les plus célèbres du monde compte bien attirer à elle les fans de tous poils. Et cela peut passer par des éléments physiques, en l'occurrence une boite un peu plus garnie suivant le niveau d'adoration.

Qu'Astérix et Obélix Baffez-les Tous ! ne se présente qu'en édition standard aurait été inconcevable, surtout après les sorties des épisodes XXL chez le même éditeur, bien dotées. Parce qu'il faut toujours des petits objets et contenus supplémentaires pour faire craquer les fans, comme ce cher Traz, Microids proposera donc deux éditions avec leurs cadeaux.

Vous pouvez les découvrir en photos dans notre galerie ci-dessous, il sera possible de compter sur une Édition Limite et une Édition Collector sur consoles. Et si vos yeux ne parviennent pas à tout décrypter, voici les listings de ce qu'elles renferment :

Edition Limitée

Le jeu Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !

Un porte-clés

Deux planches de stickers

Un contenu exclusif révélé prochainement

Edition Collector

Le jeu Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !

Une figurine Astérix de 27 cm

Un porte-clés

Deux planches de stickers

Un contenu exclusif révélé prochainement

Bon, après, ce ne sont certainement pas les seuls arguments. On rappelle que ce jeu développé par Mr Nutz Studio, composé des légendes Pierre Adane et Philippe Dessoly, se présentera comme un beat them up à l'ancienne entièrement dessiné à la main.

Seul ou à deux, on emmènera les irréductibles gaulois flanquer des raclées à des romains, des brigands, des pirates et autres Normands dans des environnements connus de l'oeuvre créée par Uderzo et Goscinny. Rien que ça, normalement, ça vous ragaillardix.

Astérix et Obélix Baffez-les Tous ! arrive cet automne sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.