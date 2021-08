Call of Duty Vanguard : La date de sortie dévoilée avec un trailer dantesque

Call of Duty Vanguard s'est enfin dévoilé officiellement aux yeux de tous. Voici donc le nouvel opus de la célèbre saga d'Activision. Forcément qui dit reveal dit date de sortie et bande-annonce pour agrémenter le tout. Ca tombe bien, c'est justement ce que l'on vous propose de découvrir.

Retour donc à la Seconde Guerre Mondiale pour ce nouveau volet. En plus de participer aux différents conflits autour du monde, nous suivrons une équipe de choc, la Task Force One. L'ancêtre des forces spéciales, qui a un sacré challenge à relever pour ne pas voir à nouveau le monde sombrer dans les ténèbres...

Cette bande-annonce illustre tout cela avec les différents lieux de conflits. Que ce soit en Europe, dans la zone pacifique ou encore en Afrique, Vanguard nous fera voir du pays et ce n'est pas pour nous déplaire.

Bien entendu, la date de sortie s'est également dévoilée puisque Call of Duty Vanguard est désormais attendu pour le 5 novembre 2021 sur PC, PS4, PS5 et Xbox One et Xbox Series X|S. Et si vous voulez en savoir beaucoup plus sur le titre, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre article super complet.