Call of Duty Vanguard : Solo, multijoueur, Warzone, Zombie, date de sortie... on vous dit TOUT !

Call of Duty : Vanguard fait partie des titres les plus attendus de cette fin d'année. L'attente est toujours très grande dès lors qu'un nouvel opus est annoncé sur la licence d'Activision. Eh bien figurez-vous que nous avons eu la chance de voir de très près ce que nous réserve le prochain volet de la célèbre saga et on vous dit tout ce qu'il faut savoir.

Vous n'êtes pas sans savoir que c'est Sledgehammer Games qui reprend les rennes pour le développement de ce nouveau volet. Après avoir opéré un retour aux sources avec Call of Duty : WWII le studio continue sur sa lancée avec Vanguard. En effet, le théâtre des opérations se situe toujours du côté de la Seconde Guerre Mondiale.

Cette fois le titre nous invite à plonger dans les différents conflits qui ont eu lieu sur le globe. Que ce soit en Europe, en Afrique, le front de l'Est ou bien dans le Pacifique, l'idée des développeurs était de raconter à chaque fois une histoire différente.

Brothers in Arms

Le studio souhait en effet se concentrer sur la naissance des forces spéciales à travers un groupe de 4 soldats aux nationalités différentes :

Sergent Arthur Kingsley (britannique)

(britannique) Lieutenant Polina Petrova (Russe)

(Russe) Capitaine Wade Jackson (Américain)

(Américain) Second Lieutenant Lucas Riggs (australien)

L'accent a bien entendu été mis sur le background de ces quatre personnages. Il s'agit là de vétérans qui se sont brillamment illustrés sur différents théâtre d'opérations, que ce soit dans le froid glacial de Sibérie, du côté du Pacifique ou encore au coeur de l'Europe ravagée. Ces derniers vont être amenés à faire front ensemble face à un ennemi commun.

Heinrich ? Un postiche !?

Notre groupe sobrement nommé Task Force One a pour objectif de faire la lumière sur le Projet Phoenix. Projet visant à faire revivre le défunt IIIe Reich (qui devait durer 1000 ans) et son idéologie après la mort d'un certain dictateur du nom de Adolf Hitler. Pour mettre un terme à ce projet diabolique, ce groupe d'élite doit mettre la main sur Heinrich Fresinger, le directeur de la Gestapo.

Ce dernier, après la chute de Berlin et la déroute de l'armée allemande, souhaite à tout prix exécuter ce plan diabolique. Il est également bon de noter que ce mode campagne sera 100% linéaire et ne proposera pas d'embranchements comme Black Ops Cold War... Si nous ne pouvons en dire plus sur la suite des événements, forcément on nous promet moult rebondissements et une fin que l'on imagine dantesque. Espérons-le.

On s'y croirait

Ce nouveau volet de la saga est propulsé grâce au moteur maison, le fameux Call of Duty Engine. Ce dernier a toutefois subi quelques modifications afin d'être raccord avec les machines d'aujourd'hui et ainsi procurer un rendu toujours plus réaliste et "crédible". Nous avons pu justement voit un bout de campagne de nuit en Europe. Le rendu global était tout simplement impressionnant. Et notamment par ses différents jeux de lumières et de contrastes.

Force est de constater queCoD Vanguard semble techniquement solide et offrir une qualité de rendu totalement next-gen. Ce bout de campagne nous a permis de suivre un fusilier parachutiste dont l'atterrissage l'a amené en plein dans les lignes allemandes. Livré à lui-même il doit survivre et tenter de retrouver les siens...

Le danger est clairement partout et c'est un moment de pur stress où les ennemis peuvent surgir de n'importe où. La portion montrée restait du solo linéaire et donc scripté comme dit plus avant, mais cela n'empêche pas la recette de toujours aussi bien fonctionner, pour peu que le genre vous sied.

Comme expliqué, le studio Sledgehammer souhaite avant tout proposer une "vision réaliste et dure" de cette partie de la Seconde Guerre Mondiale. Outre la partie technique, le réalisme passe aussi par le sound-design où l'accent a été mis sur les armes ainsi que les différents véhicules.

Le Multi tout en haut

Cette partie du jeu est bien entendu très importante pour le studio et surtout les joueurs, comme l'ont souligné les développeurs. Ces derniers veulent offrir encore plus de contenus pour la sortie du titre. A ce titre, on pourra donc compter sur 20 maps au lancement dont 16 uniquement pour le coeur du multijoueur. Une bonne chose comparé à WWII qui ne comportait que peu de niveaux lors de sa sortie, ce qui avait quelque peu frustrés les puristes du genre.

Outre le gameplay habituel qui se veut forcément nerveux et speed, il sera désormais possible d'utiliser l'environnement pour se créer des ouvertures. La destruction partielle de certains décors permet en effet au joueur fou de fracasser des meubles, des fenêtres ou encore des portes. Idéal pour un certain Trazom, qui n'attendait que cela pour se lancer.

Forcément qui dit Call of Duty dit customisation des armes et celui-ci est évidemment présent. Le gunsmith notamment sera de la partie, ce qui a d'emblée réjoui Camille, maître en armes et autres systèmes balistiques de pointe. Il s'agit là encore de cette fameuse mécanique de gameplay permettant de customiser ses armes à sa sauce suivant différents blueprints disponibles.

Un nouveau mode de jeu nommé "Champion hill" fait aussi son apparition. Ce mode de jeu consiste à s'affronter en 1v1, 2v2 ou 3v3 dans des petites arènes et cela en mode tournois. Il faudra aller au bout des 4 maps sans perdre une partie pour en sortir victorieux. Reste à attendre de voir comment tout cela s'articule avec du gameplay.

Le mode Zombie est là aussi !

Comme l'intertitre l'évoque ostensiblement, le célèbre mode de jeu putréfié sera également présent. Treyarch est aux commandes de ce mode attendu de tous, et souhaite faire une connexion avec Black Ops Cold War. Le but ? Créer un univers cohérent tout en jouant en terrain connu. Le fait que ce soit Treyarch qui est aux manettes prouve qu'ils soignent leur monde et le gameplay pour ce nouveau mode Zombiesque.

Et Warzone alors ?

Après Treyarch sur le mode Zombie, c'est au tour de Raven Software de briller avec l'intégration de Vanguard dans Warzone. Ces derniers vont en effet s'occuper d'incorporer la nouvelle map dans le célèbre battle royale qui cartonne sur les internets actuels.

Un nouveau système anti-cheat sera présent sur la version PC dès l'arrivée de la map Vanguard. Les nouvelles armes et opérateurs seront également intégrés tout en faisant en sorte de ne pas déséquilibrer le gameplay actuel.

Les développeurs nous abreuveront sans aucun doute de nouveaux et nombreux contenus tout au long de l'année avec de nouvelles maps, de nouvelles playlists et pléthores d'événements qu'il faudra suivre comme le lait sur le feu.

Bientôt chez vous !

Call of Duty : Vanguard arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S dès le 5 novembre 2021.

ON L'ATTEND... LES ARMES A LA MAIN !

Ce nouveau volet de Call of Duty donne clairement envie d'en savoir plus et surtout de l'avoir manette en main, comme presque chaque volet en fait. Il y a surtout l'envie d'en voir davantage du côté du monde solo mais également multijoueur. En effet, il reste encore quelques zones d'ombre à éclaircir concernant les maps, le gameplay lui-même et son équilibrage. Warzone reste aussi l'une des attractions-phares de ce volet et il faudra là aussi être attentif sur l'intégration de la map Vanguard et la continuité de l'histoire initiée par Modern Warfare. L'envie d'en savoir davantage est furieusement présente et ce premier aperçu donné par les développeurs a évidemment titillé notre curiosité.