TEST du Barracuda X : Un casque multiplateforme abordable mais imparfait

Nous avons eu l'occasion d'avoir sur nos fragiles oreilles pendant quelques semaines l'une des dernières créations du constructeur Razer dans le domaine des casques audio, à savoir le Barracuda X. Il s'agit là d'un sans-fil milieu de gamme multiplateforme qui possède de très belles qualités comme nous allons le voir .

Un casque gaming c'est bien, mais un casque gaming qui s'adapte partout c'est encore mieux. Ainsi Razer a pour ambition de proposer un périphérique audio multiplateformes que l'on peut utiliser partout, sans se soucier de savoir s'il est compatible ou non. Le Barracuda X est ainsi utilisable sur PC, Nintendo Switch, smartphones et consoles de salon (Xbox et PlayStation). Ce dernier s'adresse donc à tout le monde d'autant que l'ambition continue au niveau de la tarification qui ne dépasse pas la barre fatidique des 100 euros. Au delà, cela commence à être un frein à l'achat pour un bon nombre d'utilisateurs. Le côté "casque du peuple" se retrouve aussi dans son design.

Un design passe-partout

En effet, le Barracuda X est ce que l'on pourrait décrire comme un casque très classique, sans fioritures en termes de matériaux et de lignes. On est sur un produit qui ne se distingue pour le coup pas énormément de la masse contrairement à la plupart des produits Razer qui possèdent une touche bien spécifique. On regrette presque le manque de prise de risque. Totalement nomade, vous passerez au moins inaperçu dans la rue ou les transports en commun. Si une fois sur la tête le casque se fait très vite oublier de par sa légèreté, c'est un peu moins le cas au niveau des oreilles. Le Barracuda X a tendance à serrer un peu à ce niveau et si vous avez de grandes oreilles on vous conseille de vous diriger vers un autre modèle. Sans être insupportable, l'expérience n'est pas non plus très agréable, faute notamment à l'usage d'une mousse bas de gamme au niveau des coussinets de maintien.

L'avantage par contre, c'est que ce type de tissu/revêtement ne tient pas trop chaud et c'est un véritable plus pour l'été (ou même l'hiver si l'on est amené à porter le casque longtemps sur la tête). On perd d'un côté mais on gagne de l'autre, comme toujours.

Ces lacunes en termes de confort se font oublier grâce à la bonne qualité audio générale. C'est par contre un casque purement orienté gaming. Et les mélomanes exigeants n'y trouveront pas forcément leur compte. Pour le jeu, c'est fort appréciable avec des basses très présentes, ainsi que des aigus qui ne peuvent pas se faire oublier. On a ressorti notre bon vieux Hunt Showdown pour l'occasion et le périphérique remplit son job à la perfection. On a aussi pu l'utiliser lors de notre test d'Humankind (et sa très grande qualité audio), il fut là aussi, à la hauteur des espérances. Le rendu manque simplement de finesse quand on s'attaque à de la musique, a fortiori à de la musique classique qui demande une certaine noblesse au niveau des performances.

Un microphone de qualité

Le microphone du Barracuda X propose quant à lui une expérience tout à fait satisfaisante avec une voix claire et une bonne restitution globale. De plus, l'atténuation des bruits parasites (comme un ventirad qui souffle à plein régime par chaude une soirée d'été) fonctionne parfaitement.

Notons aussi et c'est important de la préciser, que cela soit au niveau de l'écoute ou du microphone, le côté wireless du casque n'est pas un frein et ne vient pas altérer les différentes performances audio. Un très bon point car ce n'est pas forcément le cas avec du sans fil chez tous les autres constructeurs.

Le casque fonctionne partout grâce à sa très bonne connectivité soit filaire via son câble jack, soit sans fil grâce à son dongle USB-C. Razer a même intégré un adaptateur USB-A vers USB-C pour connecter le dit dongle. Chapeau l'artiste. Enfin, l'autonomie est d'environ 20 heures en mode sans fil.

x x x x x EN RÉSUMÉ UN CASQUE MULTI-PLATEFORME ABORDABLE Le Barracuda X est un casque abordable qui a de bonnes qualités pour le jeu mais qui reste toutefois assez imparfait à plusieurs égards. Le port n'est pas des plus agréables pour certaines morphologies et le rendu sonore n'est pas forcément à la hauteur en dehors du jeu vidéo. Ceci étant dit, il demeure une bonne pioche si l'on veut un casque fonctionnel robuste et "multi-terrains".

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Robustesse

Légèreté

Un bon microphone

Bonne connectivité

Bon rendu audio pour le jeu vidéo Un confort un peu faible

Une qualité sonore en demi-teinte en dehors du jeu vidéo