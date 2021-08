Call of Duty Vanguard officiellement annoncé, rendez-vous jeudi

La pression était trop forte pour tenir encore un ou deux jours de plus. Activision a donc cédé pour finalement ne plus faire une surprise du WORLD PREMIERE d'un des jeux les plus attendus de l'année 2021.

C'est officiel : le prochain Call of Duty s'intitule Call of Duty Vanguard. Les fuites, rumeurs et récents teasing nous auront mené à cette révélation ce lundi 16 août. Comme l'avait annonçé notre grand prédicateur il y a quelques heures, les présentations se feront en bonne et dûe forme ce jeudi 19 août.

La résistance s'organise. #Vanguard



Rejoignez la #BatailledeVerdansk et vivez la révélation mondiale de Call of Duty : Vanguard.



📅 - Le 19 août

🕥 - à 19h30 CEST

📍 - Verdansk pic.twitter.com/FQAa5OMj52 - Call of Duty France (@CallofDutyFR) August 16, 2021

Vous savez donc où il faudra être pour connaître les premières informations concernant ce Call of Duty Vanguard qui nous ramènera dans l'enfer de la Seconde Guerre Mondiale : sur Warzone ce jeudi 19 août à 19h30 heure française. Développé par Sledgehammer, Call of Duty Vanguard est attendu en fin d'année sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC.