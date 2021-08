Call of Duty Vanguard révélé dans Warzone dans 3 jours ? Des indices chez VOUS

Call of Duty Vanguard, a priori le prochain volet de la saga Call of Duty, refait parler de lui, via le compte officiel PlayStation et quelques petits malins qui semblent avoir mis la main sur quelque chose. Ou pas.

Si rien n'a encore été officialisé concernant ce nouveau volet guerrier d'Activision, il semble en effet que de nouvelles fuites / teasers déboulent sur le net à la vitesse de l'éclair. Le dernier en date vient d'un certain Tom Henderson, qu a repéré du coin de l'oeil sur le PS Store une image signifiant clairement la date et l'heure du reveal supposé d'un certain Call of Duty Vanguard :

BREAKING NEWS: The official PlayStation Store has updated to reveal Call of Duty: Vanguard will be revealed on August 19th. 1:30 PM EST/18:30 BST. #CoDVanguard pic.twitter.com/6ddYIoCRgn - Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 16, 2021

NOUVELLE BRISEE : Le store officiel PlayStation s'est mis à jour pour nous apprendre que Call of Duty Vanguard sera révélé le 19 août à 19h30 (Heure française).

Info ou intox ?

Autre indice qui donnera du grain à moudre à ceux qui le veulent : une vidéo "teasing" concernant Warzone, et à la fin duquel, après un Top 1, un hélico vient récupérer les vainqueurs. Sauf que cette fois, un joueur a reçu une balle en pleine cabeza, balancée par une sniper aux cheveux roux (important), à l'allure médiévale très "seconde guerre mondiale".

D'ailleurs, plusieurs teasers sont également visibles à cette adresse, pour celles et ceux qui penseraient à un complot mondialisé...

Bref, rendez-vous dans trois jours alors ? !seul l'avenir nous le dira...