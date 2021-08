Dragon Ball Z Kakarot : La version Switch dévoile son gameplay et ses nombreux bonus en vidéo

Disponible depuis un an et demi un peu partout, le RPG Dragon Ball Z Kakarot s'apprête enfin à exaucer le voeu des joueurs nomades en arrivant sur Switch avec quelques bonus de choix, histoire de se faire pardonner. En même temps, Gokū a-t-il jamais été à l'heure pour affronter ses adversaires ?

Tentant de ménager le suspens comme savait si bien le faire le maître Toriyama, Bandai Namco rappelle aujourd'hui l'arrivée prochaine de son titre (oui mais) sur Switch dans une nouvelle vidéo grand spectacle, qui préfère se focaliser sur les combats emblématiques du manga pour s'attirer les faveurs de nouveaux guerriers nomades.

Déjà là ? T'es déjà là ?

Entre Kaméhaméha, Garlic Hō et autres Masenkō des familles, c'est peu dire que les nouveaux extraits de ce portage sur Switch tente de faire oublier les phases d'exploration à base de boules colorées et autres mécaniques que l'on pensaient disparues à jamais. Qu'importe : que vous ayez ou non déjà sauvé l'univers d'une menace certaine ou non, l'arrivée de Dragon Ball Z Kakarot sur la console transportable de Nintendo sera l'occasion de profiter d'emblée des deux chapitres en forme de DLC. Mais pas du troisième chapitre avec Mirai Trunks. Que voulez-vous : il faut bien gagner sa croûte.

Si la perspective de défier Whis, Beerus et Golden Freeza vous donne des envies de colorations capillaires improbables, rappelons que Dragon Ball Z Kakarot arrivera le 24 septembre prochain sur Switch. Pendant ce temps-là, l'oeuvre originale vient de dépasser la barre des 300 millions de tomes vendus à travers le monde, et assure à Gokū et compagnie une retraire au moins aussi dorée que leurs cheveux.