Xenoblade Chronicles : Jenna Coleman et un journaliste affirment qu'un troisième épisode arrive bientôt

Malgré les innombrables précautions prises par les éditeurs de l'industrie du jeu vidéo, qui espère toujours garder la main sur ses annonces tonitruantes, il faut toujours qu'il y en ait un (ou une) pour lâcher par mégarde la petite phrase de trop, et réduite à néant l'effet de surprise recherché. En même temps, quand son métier consiste à parler, tenir sa langue peut s'avérer compliqué.

Présent dès la première année de la Switch avec le très japonais Xenoblade Chronicles 2, le studio Monolith Software s'était depuis fait assez discret, même si la ressortie du premier épisode sur la plus transportable des consoles avait su faire ses affaires. Mis à part un DLC situé quelques siècles auparavant, voilà donc près de trois ans que le studio, devenu propriété de Nintendo en 2007, n'a pas sorti de véritable nouveau jeu.

"Ah oui, j'ai fait la boulette"

Si le président Hirohide Sugiura évoquait l'avenir et les répercussions du télétravail en début d'année, une courte interview de l'actrice Jenna Coleman publiée en juin (mais repérée il y a seulement quelques jours) laisse penser qu'un tout nouvel épisode de la série de J-RPG en monde ouvert serait dans les tuyaux. Celle qui incarne en anglais le personnage de la princesse Melia Antiqua dans Xenoblade Chronicles (et celui de Clara Oswald dans la série Doctor Who) a en effet lâché une petite indiscrétion, non sans s'interroger après coup sur le caractère confidentiel de la chose :

C'était quand le premier jeu ? Il y a au moins dix ans ! En tous cas, c'était avant Doctor Who, et quand ils ont sorti le deuxième, ils m'ont demandé de revenir... et je crois qu'ils vont en faire un autre ? [elle grimace] Je ne sais pas si je devrais dire ça... Mais je n'y ai jamais joué. C'est un bon jeu ?

L'actrice est hésitante, et pour cause : elle n'a pas été rappelée pour "le second", mais pour la ressortie sur Switch du premier épisode dans sa version Definitive Edition.

Pourtant, le journaliste de Fanbyte Imran Khan a profité de cette sortie pour affirmer tout de go qu'un Xenoblade Chronicles 3 serait bel et bien en préparation, qu'il aurait même du être annoncé plus tôt dans l'année, et qu'il devrait être officialisé avant la fin de l'année calendaire :

Le développement du jeu est pratiquement terminé, mais la pandémie l'a tout de même retardé. Ce n'est pas une surprise, puisque le contenu inédit de Xenoblade Chronicles Definitive Edition qui s'appelait Future Connected indiquait la volonté de Monolith Soft de regarder vers l'avenir. Si tout se passe bien, le jeu pourrait sortir durant le premier semestre de l'année prochaine.

En attendant de démêler le vrai du faux, il faudra évidemment prendre ces affirmations avec la prudence qui s'impose, et faire preuve de patience. Une seule chose est sûre : que ce soit à Kyoto ou à Tokyo, Monolith Software recrute, et pas qu'un peu.