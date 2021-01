Monolith Software : Le studio de Xenoblade Chronicles évoque l'avenir et le télétravail

À la fin du dernier millénaire, le réalisateur Tetsuya Takahashi et le producteur Hirohide Sugiura quittaient leurs poste au sein de chez Squaresoft pour fonder Monolith Soft, un studio spécialisé dans le J-RPG, qui devait se faire croquer en 2007 par Nintendo, bien content de pouvoir ainsi palier à un déficit d'offre dans le domaine.

C'est ainsi que Monolith Soft fait depuis quelques les beaux jours des aventuriers nomades, grâce à la série Xenoblade Chronicles, dont le premier épisode est ressorti l'an passé (oui mais) sur Switch via une Definitive Edition qui avait fait forte impression à notre cher Yann.

"J'ai une vision globale des choses"

Mais alors que bon nombre de rôlistes se demandent encore si Takahashi parviendra à mener à bien le "petit projet" qu'il appelait récemment de ses voeux, le président Sugiura a profité du récent renouvèlement calendaire pour parler de l'avenir du studio tokyoïte via la traditionnelle salve d'interviews de l'hebdomadaire Famitsu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'intéressé opte pour une certaine hauteur de vue :

Actuellement, nous ne concentrons pas notre attention sur l'augmentation du nombre d'employés ou de la taille de nos bureaux. Nous avons la taille nécessaire pour mener à bien les projets en cours, mais nous recrutons encore quelques talents pour atteindre nos objectifs, si cela intéresse quelqu'un.

Mais je pense surtout que nous allons finir par ressentir les effets de la baisse du taux de natalité au Japon... Malgré les circonstances, il nous sera plus facile de continuer notre activité de développeur tant que nous nous y préparons. Par conséquent, je souhaiterais que nous puissions continuer à télétravailler, quelle que soit l'évolution du coronavirus.

Sugiura ne s'arrête pas là, et semble rejoindre la cause défendue par son compère de toujours, qui expliquait il y a seulement quelques mois sortir des projets dantesques, pour leur préférer des développements plus resserrés :

Plutôt que d'être une entreprise qui soit constamment sur une bonne lancée, je préfère que nous visions l'auto-suffisance. Je souhaite que lorsque nos employés prennent leur retraite et repensent à leur carrière, ils se disent "Je suis content d'avoir travaillé ici". Et je ne veux pas que l'industrie du jeu vidéo soit réservée aux pays riches : j'espère que les digues vont céder et que de plus en plus de gens pourront en profiter, car les jeux vidéo apportent encore des sourires sur leurs visages.

Voilà qui nous change des déclarations certifiées 100% langue de bois de certains pontes de l'industrie ! Espérons que les belles paroles de Hirohide Sugiura se traduisent dans les actes, puisque l'on sait l'appétence de l'Archipel pour les journées à rallonge et les heures à n'en plus finir... En attendant, bien malin qui pourra dire sur quel projet oeuvrent actuellement les troupes de Monolith Soft.