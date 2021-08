FIFA 22 : Découvrez la présentation du mode FUT aujourd'hui à 17h00

Préférant feuilletonner plutôt que de livrer toutes les informations d'un bloc, EA Sports passera d'ici peu en revue le mode de jeu que tous les fans attendent de poncer dans la prochaine édition de son jeu de foot FIFA.

En cette journée où tous les supporters du Paris Saint-Germain espèrent apercevoir des images de Lionel Messi débarquant à l'aéroport du Bourget, FIFA 22 présentera de son côté les spécificités de son FIFA Ultimate Team. La présentation officielle, en vidéo, aura lieu à 17h00.

Du nouveau, vraiment ?

Si le gros des informations devrait être traité, on peut s'attendre à ce que les détails soient une fois encore balancés dans un Pitch Notes massif, comme cela avait été le cas pour le gameplay. On nous promet déjà de nouvelles façons de progresser, davantage de personnalisation sur et en dehors des terrains et un retour original des légendes du football à travers les Héros FUT.

Une caste dans laquelle on retrouvera une ancienne star de la couv', David "El Magnifico" Ginola, qui aura écrit certaines des plus belles pages du PSG avant de partir triompher à Newcastle et Tottenham. Le nouveau héros (voir dans notre galerie d'images ci-dessous) figurait en effet sur la jaquette de FIFA 98 : En route pour la Coupe du Monde. Ce qui ne nous rajeunit pas. Et ne nous en dit pas plus sur la présentation du jour.

FIFA 22 est attendu pour le 1er octobre prochain sur PS5, Xbox Series X|S, Stadia, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.