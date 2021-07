FIFA 22 : La bande-annonce de gameplay se découvre

Le feuilleton FIFA 22 continue cette semaine avec un nouvel aperçu. Vous pouvez imaginer une voix de speaker très énervé en lisant ceci : après l'OFFICIAL REVEAL TRAILER, et le GAMEPLAY OFFICIAL REVEAL, voici un nouveau WORLD PREMIERE avec l'OFFICIAL GAMEPLAY TRAILER.

À voir aussi : eFootball : Konami annonce le successeur de PES, une simulation free-to-play

Ce jeudi 29 juillet 2021 EA Sports a donc diffusé une nouvelle vidéo pour FIFA 22, cette fois centrée sur la jouabilité. Une bande-annonce officielle qui rappelle que ce nouveau volet de la série footballistique, qui affrontera à la rentrée un certain eFootball, dispose sur Stadia et consoles de nouvelle génération d'une nouvelle technologie baptisée HyperMotion.

Mancini learning

Cette nouveauté permettra, en théorie, parce qu'il faut encore confirmer à la sortie, d'avoir droit à des déplacements collectifs et individuels autrement plus logiques, des duels mieux gérés, en particulier dans les airs, une conduite de balle plus réussie et des gardiens peut-être pas dignes de Gianluigi Donnarumma, mais au moins un peu plus professionnels et rassurants.

Le Pitch Notes consacré à la diffusion du jour est à retrouver au bout cet hyperlien.

FIFA 22 arrive le 1er octobre prochain sur PS5, Xbox Series X|S, Stadia, PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.