Ghost of Tsushima Legends - Rivaux arrivera séparément en septembre

Si la version Director's Cut de Ghost of Tsushima, sortira le 20 août prochain, le jeu s'accompagnera de nouvelles mises à jour. Et Ghost of Tsushima Legends - Rivaux sortira séparément en septembre prochain.

À voir aussi : PS5 : Ghost of Tsushima recevrait une extension standalone dès cette année

En octobre dernier, certains ont en effet pu découvrir Ghost of Tsushima : Legends - Rivaux, le tout premier mode multijoueur en ligne du studio. Eh bien, figurez-vous chers amis de la vie, qu'il sera standalone à partir du 3 septembre prochain, cachet de la PS4 et de la PS5 faisant foi.

Café ou thé ?

Rappelons qu'avant ceci, il y aura évidemment la sortie de Ghost of Tsushima Director's Cut dans deux semaines. Mais pour GoT Legends, SuckerPunch a quelques détails en plus à nous donner. Evidemment, cette mise à jour sera disponible gratuitement pour tous les joueurs ayant déjà une version du jeu Ghost of Tsushima sur PS4 ou PS5, sans qu'ils aient besoin d'acheter la version Director's Cut.

Les joueurs PS4 et PS5 pourront même y jouer ensemble "de manière fluide" et conserver leur progression dans le mode Legends indépendamment de la console sur laquelle ils jouent.

Rivalité

"Rivaux" est un tout nouveau mode qui sortira sur Ghost of Tsushima : Legends le 3 septembre (avec de nouveaux trophées et éléments cosmétiques). Le studio donne d'ailleurs des infos dessus si vous voulez vous donner la peine de lire :

"Dans le mode Rivaux, deux équipes de deux s'affronteront pour combattre des vagues d'ennemis. À chaque ennemi vaincu, vous obtiendrez des magatama qui vous serviront à blesser l'équipe adverse. Par exemple, vous pourrez dépenser vos magatama pour acheter des ombres qui bloqueront les achats de vos adversaires, des malédictions (absorption de santé, cadavres explosifs, etc.), des tirs du hwacha et bien d'autres choses encore. Une fois que vous aurez dépensé assez de magatama, vous débloquerez les vagues de l'affrontement final. Vous devrez venir à bout de ces vagues avant l'autre équipe pour gagner !"

Indépendant du mode Legends

Cette nouvelle version indépendante du mode Legends (ah ?)sera disponible sur le PlayStation Store pour 19,99 € dès le 3 septembre sur les consoles PS4 et PS5. À l'exception de quelques éléments cosmétiques qui ne peuvent être débloqués que dans la campagne solo, les joueurs ayant acheté la version indépendante du mode Legends bénéficieront du même contenu que les joueurs possédant le jeu Ghost of Tsushima, à savoir le contenu du mode Legends sorti en 2020 et toutes les nouveautés annoncées plus haut. (Et bien sûr, vous pourrez jouer à ce mode coopératif avec les joueurs qui ont la version complète).

Si les joueurs ayant acheté la version indépendante du mode Legends souhaitent acheter le jeu Ghost of Tsushima, ils pourront obtenir la version Director's Cut du jeu à tout moment pour 50 € sur PS4 et pour 60 € sur PS5.

Vous avez tout compris ? Car moi, non. Salut !