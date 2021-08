eFootball (ex-PES) : Vrai jeu ou simple démo à l'automne ? Konami apporte des précisions

2021 marque à n'en point douter un tournant dans l'histoire des simulations de Football made in Konami. Fini International Superstar Soccer, adieu Pro Evolution Soccer, place à eFootball. Tandis que certains fans de longue date de la série de l'éditeur japonais tentent tant bien que mal de s'en remettre, ce dernier apporte quelques précisions supplémentaires sur son titre de cette année.

L'annonce faite par Konami que son jeu de football de cette année ne sera pas PES 2022 mais eFootball et que ce nouveau titre sera proposé sous la forme d'un Free-to-Play a soulevé de nombreuses questions chez les amateurs du genre. Et l'éditeur japonais a de toute évidence conscience de la situation.

Konami a en effet posté une série de précisions concernant le jeu sur le compte Twitter officiel d'eFootball. Et cette dernière révèle que ce n'est pas à une sortie au sens traditionnel du terme à laquelle les fans de PES auront droit cette année. Konami semble souhaiter tremper ses pieds dans l'eau avant de se jeter dans le grand bain. Voici les informations communiquées par l'éditeur nippon :

-eFootball est-il un simple jeu mobile proposé sur consoles ?



eFootball est avant tout développé pour consoles mais correspond simultanément à une plate-forme destinée au plus grand nombre. Le jeu tirera pleinement parti des capacités techniques de chaque appareil compatible.



-Les graphismes next-gen seront-ils dégradés afin de permettre le jeu contre les utilisateurs mobile ?



Nous procéderons à des ajustements graphiques sur la version mobile mais les graphismes next-generation sur consoles et PC ne seront pas dégradés.



-Est-il possible de désactiver ou filtrer le cross-platform dans le matchmaking ?



Nous inclurons de multiples filtres pour le matchmaking en fonction de l'emplacement et de la plate-forme du joueur.



-Est-ce que le lancement "au début de l'automne" correspond dans les faits à une démo ?



À de nombreux égards oui. Nous voulons que les gens puissent essayer eFootball aussi vite que possible. Par conséquent, nous lancerons le jeu avec un nombre limité d'équipes et de modes. Les détails précis à ce sujet suivront prochainement.



-Quels éléments seront jouables gratuitement au lancement ?



Au "début de l'automne," eFootball n'aura pas de micro-transactions. Tout sera donc jouable gratuitement au lancement. Nous ajouterons ensuite davantage de contenu au cours de "l'automne." Les détails précis à ce sujet suivront prochainement.



-Pourrai-je jouer contre l'intelligence artificielle dès le "début de l'automne" ?



Oui, Local Match inclut cette possibilité.



-Les Edit Mode et Option Files seront-ils compatibles ?



Nous prévoyons d'ajouter Edit Mode et Option Files via une mise à jour gratuite proposée sur PS5, PS4 et PC après la sortie initiale du jeu. Les détails précis à ce sujet suivront prochainement.



-Quand la Master League sera-t-elle ajoutée à eFootball ?



La Master League sera proposée en tant que contenu téléchargeable premium (autrement dit payant, ndlr) à l'avenir. Merci de patienter pour de plus amples informations à ce sujet.



-Est-il possible d'engager des joueurs sans des agents spéciaux ?



Les précédents jeux avaient des éléments rappelant fortement une "lotterie." eFootball vous permet en revanche de nommer et d'acheter vos joueurs préférés via Match Pass, un système permettant de recevoir des objets in-game en fonction des matchs joués. Des Match Pass gratuits et payants seront proposés.

Konami a donc apporté quelques précisions sur le contenu disponible initialement dans eFootball ainsi que sur ses plans en matière de monétisation à court et long terme. Les réponses de l'éditeur soulèvent cependant d'autres questions et il n'est pas certain que ces détails réconforteront les fans de PES réfractaires à la transformation opérée dans le jeu de cette année.

Comme indiqué précédemment, la version initiale d'eFootball sera disponible gratuitement et jouable gratuitement à l'automne prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One. Les versions iOS et Android devraient quant à elles sortir peu après.

Que vous inspirent ces précisions ? Vous donnent-elles davantage envie de donner sa chance à eFootball ? Comptiez-vous de toute façon jouer au jeu ? La disparition de PES pourrait-elle vous faire passer sur FIFA ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.