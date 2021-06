Konami : Deux Silent Hill, du MGS et du Castlevania seraient en chantier

Plus tôt aujourd'hui, Konami et Bloober Team ont officialisé la mise en place d'un partenariat autour de plusieurs projets. Vu les différents bruits de couloir qui circulent depuis des mois, nombreuses sont les personnes à avoir immédiatement déduit qu'un de ces projets est lié à Silent Hill. À en croire de nouvelles rumeurs, cela serait bel et bien le cas. Et il ne s'agirait pas du seul projet lié à de célèbres licences actuellement en chantier chez Konami.

Les rumeurs du jour concernant Konami viennent du toujours très bien informé site britannique VGC. À propos du partenariat fraîchement officialisé entre l'éditeur japonais et Bloober Team, VGC explique que d'après ses sources ayant connaissance des plans du développeur polonais, un des projets découlant de ce partenariat est bien lié à Silent Hill.

D'après les informations glanées par le site, il ne s'agirait pas du seul projet Silent Hill sur lequel planche actuellement Konami. En effet, il indique que l'éditeur nippon aurait sous-traité un autre Silent Hill à "un développeur japonais de premier plan." Selon les sources de VGC, ce titre serait sensiblement différent des Silent Hill sortis jusqu'à présent. Et il est selon lui possible que d'autres studios planchent eux aussi sur leurs propres jeux.

D'après deux autres sources de VGC ayant connaissance des plans de Konami, l'éditeur avait initialement approché Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures Anthology) afin que ce dernier pitche un reboot de Silent Hill. Les choses ne se sont pas faites mais le studio anglais a utilisé les bases de cette proposition pour créer la Dark Pictures Anthology éditée par Bandai Namco Entertainment.

Vers un retour de Konami au premier plan ?

Pour le reste des projets liés à de grosses licences de Konami actuellement en chantier, le site anglais explique que selon ses sources les échecs commerciaux récents de titres développés en interne comme Metal Gear Survive et Contra : Rogue Corps auraient réconcilié les pontes de Konami avec l'idée de sous-traiter le développement de leurs licences majeures à des studios externes.

Ces mêmes sources affirment que Konami travaille actuellement sur des jeux Metal Gear Solid et Castlevania développés par des studios tiers. Les sorties de ces potentiels nouveaux jeux ne seraient cependant pas prévues avant plusieurs années. Comme toujours, ces rumeurs sont à prendre avec des pincettes en attendant des annonce officielles. À noter cependant que le fait que Konami planche sur de nouveaux jeux tirés de ses plus grosses séries, dont Metal Gear Solid, est quelque chose que nous avions entendu également au cours des derniers mois.

Selon nos informations, l'éditeur japonais préparait plus tôt cette année plusieurs annonces, annonces qu'il prévoyait de faire simultanément à l'automne prochain. Différentes raisons logistiques, de politique interne et surtout la pandémie de COVID-19 ont cependant poussé l'éditeur à revoir son calendrier et à repousser ses annonces. Si Konami a bel et bien prévu plusieurs annonces, il sera intéressant de voir quand elles auront lieu et si les licences évoquées ci-dessus sont concernées.

