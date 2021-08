Polymega : Une nouvelle date de sortie pour la machine multi-consoles rétro

Il y a quelques semaines, nous vous indiquions que Playmaji s'apprêtait à enfin annoncer la date de sortie de sa Polymega, machine multi-consoles rétro maintes fois retardée. Et il apparaît que le constructeur américain a tenu parole.

Playmaji vient d'annoncer que la Polymega sortira dans le monde entier le 12 septembre prochain. Il n'est cependant pas question d'une sortie au sens traditionnel du terme. En effet, ce sont les personnes qui ont précommandé la console sur Polymega.com entre septembre 2018 et avril 2020 qui commenceront à recevoir leur console à cette date.

Playmaji explique qu'il commencera à livrer les consoles standard, les packs, les modules ainsi que les différents accessoires à partir du 12 septembre et qu'il estime avoir fini d'envoyer ses produits aux personnes concernées d'ici la fin du mois d'octobre prochain. Logiquement, les envois seront faits dans l'ordre de réception des commandes.

Tous les envois seront faits du siège de Playmaji en Californie et le fabricant estime qu'en fonction de l'adresse de réception, l'arrivée des colis mettra entre une et trois semaines. Bryan Bernal, le PDG de Playmaji explique que les retards successifs de la Polymega ont été provoqués par la pandémie de COVID-19 et par "d'autres facteurs hors de leur contrôle" dans leur usine de production en Birmanie.

Sortie progressive

Comme nous vous l'indiquions précédemment, Playmaji prévoit également de lancer une boutique virtuelle de jeux accessible directement depuis l'interface de la Polymega. Et à en croire le constructeur californien, cette boutique sera lancée pour les fêtes de fin d'année 2021. Bryan Bernal s'attend également à une nette augmentation des capacités de production et de la disponibilité de la Polymega en 2022 et au delà.

Toujours à propos de la disponibilité, Playmaji explique aux personnes qui ont commandé la Polymega et/ou ses accessoires après avril 2020 que des livraisons partielles seront proposées à ses distributeurs internationaux NK Trading (Japon) et Worldwide Distribution GmbH (Europe) à partir de septembre. Ces livraisons seront complétées d'ici le premier trimestre 2022.

Enfin, les commandes les plus récentes passées entre fin 2020 et aujourd'hui sur le site officiel de la console voient leur livraison repoussée à la première moitié de 2022 (et cela inclut les envois du GC01 Light Gun, le pistolet permettant de jouer aux vieux shooters sur rail sur des écrans modernes).

Pour rappel, la Polymega permet d'emblée de jouer aux jeux PlayStation, Saturn, Mega-CD, Neo-Geo CD, et PC Engine CD. À l'aide de modules vendus séparément, la console peut également devenir compatible avec la NES, la Super NES, la Mega-Drive/32X et la PC Engine. Notre test de la console, réalisé à partir du version pré-production, est disponible à cette adresse.

