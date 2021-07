Polymega : La machine multi-consoles rétro donne des nouvelles de son lancement

L'annonce de la Polymega remonte au monde d'avant, il y a plusieurs années. Depuis, la console rétro multi-supports a connu de nombreux retards, reports et autres soucis. Si bien, que la machine de Playmaji s'est presque faite oublier. Près d'un an après la publication de notre test de la Polymega, son constructeur nous donne de ses nouvelles.

Étonnés de ne plus voir de nouvelles de la Polymega, nous avons contacté Bryan Bernal, le PDG et co-fondateur de Playmaji, afin qu'il nous donne des nouvelles du lancement de sa console. S'il ne veut plus prendre de risques et annoncer de manière anticipée la date de lancement attendue de longue date de la Polymega, il se veut plutôt optimiste :

Nous devrions avoir de très bonnes nouvelles à annoncer concernant un lancement cet été de la Polymega mais nous ne donnons pas encore la date exacte à cause des temps d'expédition imprévisibles ces derniers temps chez les transporteurs.Et du point de vue technique les choses continuent de progresser sous le capot de la Polymega. En effet, le firmware de la console devrait passer d'ici une semaine ou deux à la version 1.0.8 (avec chaque nouvelle version, des bugs sont résolus et la compatibilité de la machine est améliorée. Le firmware de la console a par ailleurs reçu plusieurs mises à jour depuis notre test.

Des nouveautés à venir

Bryan Bernal nous explique également que la Polymega devrait recevoir de nouvelles fonctionnalités prochainement :

Pas encore de compatibilité avec des consoles additionnelles à annoncer mais nous travaillons sur de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans les coulisses, fonctionnalités qui incluent la nouvelle boutique virtuelle, et plus encore.

Officiellement, le travail sur la Polymega est donc loin d'être au point mort. Les nouvelles fonctionnalités évoquées ont de quoi intriguer et la présence d'une boutique virtuelle sur l'interface de la console soulève plusieurs questions : quels seront les jeux proposés ? Combien coûteront-ils ? Quelles seront les plates-formes concernées ? Pour avoir des réponses à ces questions, il faudra encore attendre.

Bientôt dispo ?

Quoi qu'il en soit, il se pourrait que la Polymega sorte enfin dans les prochaines semaines. Nous avons essayé d'en savoir plus concernant la disponibilité de la machine en Europe mais n'avons pas eu de réponse à ce sujet. La console et ses modules étaient pendant un temps en précommande sur Amazon France mais tous ces produits sont marqués comme actuellement indisponibles sur la version française de la boutique en ligne de Jeff Bezos.

La Polymega vous intéresse-t-elle toujours ? Croyez-vous qu'elle va sortir cet été ? De quelles fonctionnalités aurait-elle besoin ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.