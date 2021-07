Ghost of Tsushima : Sucker Punch tente de justifier sa politique tarifaire sur PS5

Profitant du passage de témoin enter deux générations de consoles le plus long de l'histoire de notre jeune industrie, Sony ressort un à un les dernières exclusivités de la PS4 sur sa nouvelle machine, non sans parfois s'attirer les critiques de certains joueurs, qui ne goûtent que très peu une seconde sortie seulement quelques mois après l'originale. Ces derniers ne sont pas au bout de leurs (mauvaises) surprises.

À voir aussi : Jim Ryan précise le rôle du studio Nixxes et promet de futurs portages d'exclusivités sur PC

À peine un an après son lancement sur Playstation 4, Ghost of Tsushima prendra d'assaut la PS5 dans une version Director's Cut à la politique tarifaire pour le moins tarabiscotée. Et si quelques interrogations pouvaient encore subsister sur la pertinence d'un nouveau passage en caisse, une interview des pontes de Sucker Punch parue chez nos confrères de Press Start Australia achève de préciser leurs plans.

Traversée payante

Pour profiter des retours haptiques ou de l'audio 3D promises à l'annonce de cette version revue et corrigée, il faudra donc obligatoirement repasser à la caisse, un choix qui soulève bien des questions face à d'autres titres de la même ampleur, qui proposent gratuitement le passage d'une génération à l'autre, quitte à faire payer pour une extension du contenu in-game. Dans un exercice de communication et d'équilibrisme que l'on imagine savamment répété, le directeur artistique Jason Connell se lance :

Il est important que les gens sachent que ces nouvelles fonctionnalités sont vraiment spécifiques à la PS5, nous ne les avons pas imaginé comme de simples mises à jour hardware : elles sont complètement enveloppées dans l'expansion d'Ikishima, comme connectées l'une à l'autre. Voilà pourquoi nous ne les avons pas envisagées séparément : nous souhaitions qu'elles puissent s'exprimer de concert.

Voilà qui est dit, et les développeurs d'Assassin's Creed Valhalla, Final Fantasy VII Remake et consorts de découvrir que la mise à jour gratuite d'une version à l'autre et ses fonctionnalités haptiques gratuites ne semblent pas avoir fait l'objet du même soin que celles de Ghost of Tsushima Director's Cut. Bah tiens.

Rappelons que si Ghost of Tsushima Director's Cut arrivera sur PS4 et PS5 le 20 août prochain, les possesseurs de l'original pourront acheter l'extension seule pour 19,99 euros, ou passer à la version complète sur PS5 pour 29,99 euros. Ceux qui craqueraient pour l'édition Director's Cut sur PS4 mais finiraient par migrer sur PS5 devront débourser 9,99 euros.