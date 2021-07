PS5 : Un nouveau cap de ventes passé, les derniers chiffres

Si les pénuries sont toujours à l'ordre du jour et que le retour à la normale a l'air compliqué à entrevoir, cela n'empêche pas la dernière console de Sony

À voir aussi : PlayStation Plus : Les jeux PS5 et PS4 "gratuits" d'août 2021 fuitent... chez Sony

La PS5 a dépassé les 10 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, a annoncé Sony par la voix de la vice-présidente des opérations commerciales Veronica Rogers. Cela fait de la console disponible officiellement depuis novembre 2020 la PlayStation ayant atteint ce chiffre le plus rapidement. Un record, donc. En avril dernier, elle était à 7,8 millions d'unités vendues.

Repoussant les défis de l'approvisionnement et une pandémie mondiale, nous sommes fiers d'avoir offert une expérience de jeu transformationnelle qui captive les joueurs du monde entier. Tout le monde chez SIE a tout mis en oeuvre pour rendre l'expérience PlayStation meilleure que jamais. Je voudrais appeler quelques équipes qui ont apporté des contributions particulièrement importantes.



Notre équipe de développement de produits a fourni des innovations étonnantes, notamment un SSD ultra-rapide, un son 3D immersif et le contrôleur dynamique DualSense avec retour haptique et déclencheurs adaptatifs. Leur talent, leur persévérance et leur créativité ont jeté les bases de l'ensemble de l'écosystème PS5.



Depuis le lancement de la console en novembre, PlayStation Studios a accéléré l'élan de titres incroyablement réussis qui mettent en valeur les capacités de la PS5. Pour l'avenir, la gamme de jeux exclusifs de PlayStation Studios comprend un nouveau God of War de Santa Monica Studios, Gran Turismo 7 de Polyphony Digital et Horizon Forbidden West de Guerrilla Games. Parmi les jeux très attendus des partenaires de SIE, citons Battlefield 2042 d'Electronic Arts, DEATHLOOP de Bethesda, Far Cry 6 d'Ubisoft et Kena : Bridge of Spirits d'Ember Lab.



De plus, notre équipe d'ingénierie et d'exploitation du matériel a été vitale pour fournir les ressources nécessaires à la construction des unités physiques PS5 et s'est associée à nos équipes mondiales des opérations commerciales pour fournir la PlayStation 5 depuis son point d'origine aux marchés et aux clients du monde entier. Ces deux équipes et leurs efforts inlassables ont été absolument essentiels à la livraison de 10 millions d'unités au cours de cette année historique.



Nous sommes incroyablement reconnaissants à nos fans pour l'accueil formidable de la PS5 et de notre portefeuille croissant de divertissements de jeu. Sans votre soutien et votre confiance, ce premier succès n'aurait pas été possible. Nous faisons des progrès constants avec l'offre mondiale disponible et nous sommes impatients de voir le jour où tous ceux qui veulent une PS5 pourront facilement en obtenir une.



Notre engagement à soutenir l'ensemble de la communauté PlayStation, sur toutes les plateformes et tous les services, n'a jamais été aussi fort. Ainsi, quel que soit l'endroit où les joueurs voyagent avec nous, nous nous engageons à faire en sorte que PlayStation soit le meilleur endroit pour jouer.

En dépit de tous les problèmes générés par la pandémie, la PS5 est donc sur les bons rails. On imagine que la situation va peu à peu s'améliorer. De quoi battre les 22,6 millions de la PlayStation sur l'année fiscale 98 avant le 31 mars prochain, comme souhaité par le PDG de Sony Corporation ?

Tu quoque, ludus

Ce n'est pas tout, puisque des chiffres software ont également été communiqués, révélant notamment que Marvel's Spider-Man : Miles Morales avait atteint les 6,5 millions de copies vendues au 18 juillet, Ratchet & Clank Rift Apart se trouvant à 1,1 million et l'exceptionnel Returnal à 560.000.

Jim Ryan, patron de la branche PlayStation, y est allé de son commentaire, voulant confirmer que l'approvisionnement de la PS5 n'était pas considéré à la légère :

Je ne saurais exprimer assez la profonde gratitude que nous éprouvons envers notre communauté passionnée de fans de PlayStation qui ont adopté la PS5, et envers les partenaires de développement et d'édition de classe mondiale qui apportent des expériences de jeu aussi incroyables sur nos plateformes. Bien que la PS5 ait atteint plus de foyers plus rapidement que n'importe laquelle de nos consoles précédentes, nous avons encore beaucoup de travail devant nous car la demande pour la PS5 continue de dépasser l'offre. Je veux que les joueurs sachent que même si nous continuons à faire face à des défis uniques à travers le monde qui affectent notre industrie et bien d'autres, l'amélioration des niveaux de stock reste une priorité absolue pour SIE.

De son côté, Hermen Hulst, à la tête des PlayStation Studios, n'a pas manqué de saluer l'exploit, remercier la communauté et les développeurs des jeux ayant particulièrement performé sur la machine - dont un MLB The Show 21 qui est lui devenu le fastest-seller de la série (2 millions d'exemplaires tous supports confondus).

PS5 sales milestone - 10M! Huge thanks to the PlayStation community for your support and to the talented teams from @SonySanDiego, @InsomniacGames, and @Housemarque for making incredible games for PS5. - Hermen Hulst (@hermenhulst) July 28, 2021

Bref, tout va bien pour la PS5, pour laquelle certains gros titres sont attendus dans les semaines et mois à venir.