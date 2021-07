Project Zero La Prêtresse des Eaux Noires précise sa date de sortie

Vous l'avez appris après le Nintendo Direct de l'E3 2021 : le dernier épisode en date de la série Fatal Frame/Project Zero s'apprête à dépasser les frontières de la Wii U, où il campait depuis 2014. Et comme en bon jeu qui fout les chocottes, il a choisi sa nouvelle date de sortie intelligemment.

Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires (Maiden of Black Water) sera disponible le 28 octobre sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC, en téléchargement. Vous aurez donc ce qu'il vous faut pour une soirée de Halloween réussie.

Cette réédition ne variera pas trop de celle parue sur Wii U il y a quelques années. Il sera toujours question d'une excursion effrayante sur le Mont Hikami à la recherche de personnes disparues. Le joueur incarnera Yuri Kozukata, Ren Hojo, and Miu Hinasaki, qui pour "combattre" les esprits malveillants devront maîtriser la Camera Obscura, un appareil photo aux propriétés magiques. Comme sur Wii U, une fois l'histoire terminée, vous pourrez vivre les missions spéciales dans lesquelles vous jouez Ayane, la kunoichi bombasse de Ninja Gaiden et Dead or Alive.

Cheeeeeeeeese !

Outre des graphismes un poil améliorés, Koei Tecmo a quand même réservé quelques surprises. La première d'entre elles est un mode Photo inédit qui vous permettra de créer vos clichés les plus flippants. Et parce que deux des ses protagonistes ont l'air de - oh, oh, oh - jolies poupées, l'éditeur n'a pas pu s'empêcher de rajouter des costumes alternatifs, que vous pouvez par ailleurs découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous.

Notre cher Joniwan appréciera. Et il sera sûrement ravi de découvrir que les précommandes ou l'achat au cours des deux premières semaines de commercialisation lui ouvriront les portes d'un autre bonus : la tenue et le chapeau de Ryza pour Yuri. Petit pincement au coeur tout de même : les accoutrements de Zero Suit Samus et de la Princesse Zelda ne feront pas le voyage.

Une édition Numérique Deluxe sera proposée. Elle contiendra le jeu ainsi que le DLC Spécial 20ème anniversaire qui contiendra :

1. Artbook numérique Spécial 20e anniversaire

2. Costumes de protagonistes précédents :