Jeux Olympiques Tokyo 2020 : Nintendo se serait retiré de la cérémonie d'ouverture au dernier moment

Comme nous vous le disions vendredi dernier, les musiques tirées de jeux vidéo Nintendo ont brillé par leur absence pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 alors que toutes les délégations ont fait leur tour de piste accompagnés de morceaux tirés de jeux japonais. Et à en croire de nouveaux éléments venus du Japon, cette absence n'était absolument pas prévue. Cela serait même tout l'inverse.

SEGA, Capcom, Square Enix, Bandai Namco, Konami, ils sont venus, ils étaient tous là. Enfin presque tous. Bien que saluée par les joueurs du monde entier pour avoir mis en avant les compositions musicales entendues dans les jeux vidéo japonais depuis des décennies, la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo a malgré tout surpris en raison de l'absence totale de musiques tirées de jeux vidéo Nintendo. Et il semblerait que cette absence n'était pas voulue par les organisateurs de cette même cérémonie.

Le site japonais Bunshun (relayé par le forum ResetERA) affirme avoir mis la main sur 11 scripts détaillant différentes versions de ce qu'aurait pu être la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. En raison de diverses polémiques ayant mené aux départs successifs, y compris à la dernière minute, de plusieurs personnalités impliquées dans la planification de l'événement, ainsi qu'à un contexte sanitaire défavorable à la tenue de la compétition, la cérémonie a vu son contenu totalement bouleversé à plusieurs reprises. Et certains de ces bouleversements ont eu lieu à la dernière minute.

En effet, le site révèle qu'au 16 juin 2021, il était encore prévu que cinq morceaux tirés de jeux Nintendo figurent sur la liste des musiques de jeux vidéo jouées pendant la cérémonie. Et sans surprise, le thème de The Legend of Zelda, la "Super Mario Suite" de Super Mario Bros. ou encore la musique d'introduction de Pokémon faisaient partie de cette sélection. Le retrait de ces musiques made in Nintendo a été opéré à la dernière minute sans qu'aucune explication ne soit donnée.

Nintendisparition

À noter par ailleurs que Nintendo n'aurait pas fait acte de présence dans cette cérémonie que par l'intermédiaire des musiques de ses jeux les plus célèbres. Shigeru Miyamoto, le papa et Mario (entre autres) et un des plus hauts gradés de Nintendo, était également impliqué dans la création d'une séquence rendant hommage aux jeux vidéo 8-bit. L'article affirme que le célèbre game designer a effectué des allers-retours hebdomadaires vers Tokyo pour les besoins de la création de cette séquence. Mais comme chacun le sait désormais, cette dernière a elle aussi été supprimée du script final.

Pour terminer, les plans pour la cérémonie d'ouverture de ces olympiades nippones retardées montraient en octobre dernier que cette dernière aurait également pu contenir une séquence rappelant l'intervention de Shinzo Abe pendant la cérémonie de clôture des JO de Rio en 2016 (voir la vidéo ci-dessus). Pour rappel, celui qui était alors Premier Ministre du Japon était sorti d'un tuyau vert géant déguisé en Mario. Cette fois-ci, ce sont la chanteuse Lady Gaga et la comédienne japonaise Naomi Watanabe qui auraient dû sortir d'une "Warp Pipe" affublées de la célèbre casquette rouge du plombier moustachu. Mais là encore, les choses ne se sont pas faites.

Interrogée par Bunshun sur tous ces éléments, la firme de Kyoto n'a pas souhaité faire de commentaire au sujet de son retrait des festivités. Même s'il ne s'agit que de bruits de couloir, il se pourrait que ce retrait total de Nintendo des festivités soit lié à l'impopularité massive de ces Jeux Olympiques auprès de la population japonaise. En cette période d'état d'urgence et d'explosion des cas de COVID-19 dans la capitale japonaise et au Japon d'une manière générale, 80% de la population de l'archipel était contre la tenue de la compétition juste avant son lancement.

Que dites-vous de ces nouvelles révélations ? Vous surprennent-elles ? Pourquoi Nintendo a-t-il décidé d'annuler sa participation à la cérémonie d'ouverture des JO ? Et que pensez-vous de ce qui était prévu à l'origine ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.