Jeux Olympiques Tokyo 2020 : Les musiques de jeux vidéo de la cérémonie d'ouverture listées

Avec un an de retard et dans un contexte pas vraiment favorable à la tenue d'une compétition sportive internationale (le Japon est en pleine vague de COVID-19 et la population japonaise est majoritairement hostile à la tenue des JO), les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 viennent officiellement de commencer. Et il s'avère que les jeux vidéo étaient au coeur de la cérémonie d'ouverture.

Le lectorat de Gameblog ne viendra certainement pas nous contredire lorsque nous disons que pour beaucoup de joueurs, les jeux vidéo et le Japon sont intrinsèquement liés. De toute évidence, l'équipe en charge de l'organisation de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 partagent cet avis.

En effet, les joueurs qui ont regardé cette cérémonie ont eu l'agréable surprise de voir que le défilé des différentes délégations dans le Nouveau stade olympique national s'est fait sous les airs d'une sélection de musiques tirées de jeux vidéo japonais. Pour ceux qui aimeraient retrouver certaines pistes utilisées, ou tout simplement pour les curieux, voici la liste de tous les morceaux entendus pendant la cérémonie :

Nintendon't show up

Une remarque qui vient immédiatement à l'esprit lors du passage en revue de cette liste est l'absence totale de musiques issues de jeux vidéo Nintendo. Pas de Mario, de The Legend of Zelda ou encore de Pokémon. Cette absence est d'autant plus surprenante que lors de la cérémonie de clôture des précédentes olympiades estivales (à Ryo en 2016), le Premier Ministre japonais de l'époque Shinzo Abe avait fait sensation en apparaissant sur scène déguisé en Mario afin de rappeler que les JO suivants se dérouleraient à Tokyo.

Il serait vraiment étonnant que l'équipe en charge de la cérémonie tokyoïte n'ait pas demandé à Nintendo la permission d'utiliser des musiques tirées de ses jeux tant les jeux vidéo et Nintendo sont indissociable dans l'inconscient collectif. Si la demande a bien été faite, il est possible de se demander ce qui a empêché aux choses de se faire ? Nintendo n'a-t-il pas souhaité que ses musiques soient associées à celles d'autres éditeurs ? À moins que la firme de Kyoto n'ait pas souhaité être associée à des Jeux Olympiques particulièrement impopulaires (surtout au Japon) ? Bien évidemment, cette absence peut également être due à une toute autre raison. Faute de déclarations officielles, il n'est pas possible d'émettre la moindre affirmation à ce sujet.

Que vous inspire l'utilisation de musiques de jeux vidéo pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ? Que dites-vous de la playlist choisie par les organisateurs ? Pourquoi les musiques de jeux Nintendo étaient-elles absentes de la sélection selon vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.