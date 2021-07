Halo Infinite : Suivez la présentation de la preview technique à 23h00

Après avoir annoncé que tout se mettait en place pour la fin de cette semaine, les développeurs du très attendu Halo Infinite ont décidé de passer la seconde. Les joutes vont bientôt commencer. Et avant cela, vous allez voir ce que le premier essai vous réserve.

À voir aussi : Halo Infinite : Le co-créateur de Halo était "vraiment inquiet" après la présentation de 2020

Ce mercredi 28 juillet à 23h00, 343 Industries présentera donc en direct LIVE au premier flight de Halo Infinite. Durant cet événement que vous pourrez suivre grâce à la magie d'Internet juste au-dessus de ce texte, ce sera le moment de savoir comment se déroulera l'essai.

Tomorrow, we're going live with the first look at #HaloInfinite's upcoming technical preview! Hear directly from the team about what's in store, and how you'll get in if you're selected.



🕙 Wednesday, July 28th @ 2PM PT

📺🟣: https://t.co/dda9QxxAU8

📺🔴: https://t.co/ZPEd9AiBUx pic.twitter.com/lQzaZP4Cs1