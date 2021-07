Halo Infinite : Les premières phases d'essai multijoueur pour bientôt

Montrée plus en détails lors de l'E3, la partie multijoueur de Halo Infinite va finir par passer entre les mains des joueurs qui le peuvent. Et ce potentiellement dans les jours qui viennent selon 343 Industries.

Les "flights" de Halo Infinite devraient commencer le week-end prochain sur Xbox Series X|S, PC et Xbox One, apprend-on par le dernier carnet de développeurs sur Halo Waypoint. Il s'agit des périodes de tests, plus ou moins fermés qui permettront aux fans sélectionnés de découvrir le multi en ligne.

Nous savons que la plus grande question est maintenant : « Quand est la preview technique !? ». La publication de ce post signifie que nous nous rapprochons de très près, mais le flight en lui-même est un processus fluide, nous devons nous assurer que nous avons réussi à franchir notre dernière porte avant de nous lancer officiellement. Cela dit, nous avons été autorisés à dire que notre premier aperçu technique axé sur les bots pourrait avoir lieu dès le week-end prochain. Avant le début du flight, nous prévoyons une diffusion en direct où nous plongerons dans la construction réelle et parcourrons presque toutes les facettes de l'aperçu technique. Restez à l'écoute.



Nous accueillerons des centaines de milliers de Halo Insiders lors du premier aperçu technique, puis, si tout se passe bien, nous inviterons encore plus de Halo Insiders éligibles pour le prochain flight Nous voulons commencer avec un nombre raisonnable de participants avant d'aller potentiellement vers un pool de joueurs beaucoup plus large, mais notre objectif est de donner à chaque Halo Insider éligible une chance d'aller de l'avant et de nous aider à atteindre nos objectifs sur la route du lancement. N'oubliez pas que si vous n'entrez pas cette fois, ne désespérez pas - d'autres opportunités se présenteront.

Ce ne sera pas open bar pour cette fois. Une sélection sera de rigueur parmi les joueurs inscrits au programme Halo Insider. Si vous faites partie des impatients, il sera d'abord indispensable d'aller vous inscrire en passant par cette page. Il faudra ensuite vérifier votre e-mail, accepter de recevoir des informations, tips et offres à propos de la licence Halo et décider de la plateforme qui vous concerne.

Veuillez noter que l'inscription en tant que Halo Insider ne garantit pas l'accès aux avant-premières techniques ou aux tests de jeu pratiques avant la sortie. Le nombre d'Insiders invités et les critères selon lesquels ces Insiders sont sélectionnés varieront en fonction de la portée et des objectifs spécifiques d'un vol. Pour l'aperçu technologique, nous avons des objectifs de simultanéité liés à nos objectifs globaux qui indiqueront le nombre total d'initiés à inviter. Au sein de ce groupe de joueurs, notre première priorité sera de nous assurer que nous avons une large distribution de plates-formes (Xbox One, Xbox Series X|S et différentes configurations de PC), puis nous examinerons la durée globale du programme, en accordant la priorité à nos plus anciens. Insiders, jusqu'à ce que nous ayons attribué chaque invitation.

Rappelons enfin que les essais avant la sortie de Halo Infinite, prévue pour cette fin d'année, servent avant tout à tester la stabilité et recueillir les retours concernant les performances et la qualité des services.