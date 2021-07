Xbox Series X|S : The Coalition (Gears of War) tease l'avenir de ses jeux sous Unreal Engine 5 en vidéos

Les développeurs des derniers épisodes de Gears of War ont présenté durant la GDC 2021 leurs premiers essais sur la nouvelle version du moteur 3D d'Epic Games sous la forme d'une démo et d'un rendu de personnage modélisé.

C'était il y a quelques jours que la technical director Kate Rayner et le technical art director Colin Penty faisaient les présentations dans le cadre de la Game Developers Conference. Vous pouvez maintenant découvrir cette démo technique promise au début du mois dans la galerie vidéos ci-dessus.

The Coalition présente #AlphaPoint - un aperçu de la première démo technologique de l'équipe créée entièrement avec l'Unreal Engine 5. Avec Gears 5 poussant les graphismes vers de nouveaux sommets avec Unreal Engine 4 en 2019, l'équipe se tourne vers l'avenir et vous offre un aperçu de ce qu'il est possible d'accomplir avec l'Unreal Engine 5 sur Xbox Series X|S.

En sus, de cette vidéo courte mais parlante par rapport à ce qu'il semble possible d'accomplir en termes de textures et d'effets de lumière en temps réel, les développeurs de Vancouver ont partagé un rendu de personnage modélisé pour un rendu sur Xbox Series X. Celle ne s'attarde pas que sur le visage mais aussi sur les vêtements dont on distingue parfaitement les différences de tissus ou la patine sur les différents métaux. Car oui, il porte évidemment une armure, ce monsieur barbu. Un peu futuriste. Mais les choses sont assez clairement dites : cela ne représente pas un jeu en production. Enfin, normalement.

Donc pour savoir sur quoi travaille réellement The Coalition, il va falloir encore un peu de patience. En plus d'un Gears of War, il se pourrait qu'une nouvelle propriété intellectuelle soit dans les cartons. Et ça fleure déjà la Next-Gen.