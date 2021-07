The Coalition : Le studio de Gears of War développerait une toute nouvelle licence

Le studio The Coalition avait déjà promis de faire parler de lui aujourd'hui, en promettant dès ce soir la diffusion d'une démo technique d'un jeu tournant sur l'Unreal Engine 5, et destiné à la Xbox Series X de Microsoft. Le studio derrière Gears of War 4 et Gears 5 aurait-il une autre surprise sous le coude ? Nous sommes en droit de le penser.

The Coalition semble être sur tous les fronts : le studio qui a déjà changé quatre fois de nom depuis son lancement en 2010 (soit une moyenne d'un nouveau blase tous les trois ans) ne serait en effet pas occupé que par le futur de Gears of War et le coup de main qu'il donne sur le chantier Halo Infinite, puisqu'un troisième projet serait développé en parallèle du coté de Vancouver.

Le coup est parti tout seul

En mai dernier le journaliste Jeff Grubb pensait (comme souvent) savoir que ce troisième projet pourrait concerner la licence Star Wars, une rumeur que The Coalition avait immédiatement réfuté.

Aujourd'hui, le profil LinkedIn du level designer maison Pedro Camacho D'Andrea a laissé échapper une information (supprimée depuis) sur la véracité de ce jeu mystère en plein développement, sauvegardée sur Twitter par le journaliste allemand @Klobrille :

It looks like The Coalition could be working on a new IP alongside Gears of War, if this LinkedIn description is accurate. This kind of was hinted at before already as well.https://t.co/XZkjZRDSSd pic.twitter.com/bpUmg391xx - Klobrille (@klobrille) July 17, 2021

On dirait que The Coalition pourrait travailler sur une nouvelle licence en plus de Gears of War, si ce profil LinkedIn est correct. L'information a par ailleurs déjà été évoquée.

La suppression du projet en question pourrait apporter de l'eau à notre moulin, Camacho D'Andrea ayant donc un temps laissé à penser que son implication aurait commencé au mois de février.

Quoi qu'il arrive, il faudra vraisemblablement s'armer de patience pour découvrir de quoi il en retourne, The Coalition ayant déjà pris soin de préciser que rien ne serait dévoilé avant "un bon moment". Les paris sont donc ouverts.