Xbox Series X : The Coalition dévoilera une démo technique Unreal Engine 5 prochainement

Les entités des Xbox Game Studios fourbissent leurs armes pour la dernière console de Microsoft. Le studio de Gears of War, discret depuis la sortie de Gears 5, passera une tête pour dire bonjour lors de la prochaine Game Developers Conference, qui se tient du 19 au 23 juillet à San Francisco.

À voir aussi : Kojima et Xbox : Les négociations auraient passé un cap important, les dernières rumeurs

The Coalition dévoilera le 20 juillet prochain une démo Unreal Engine 5 tournant sur Xbox Series X. La présentation, qui aura lieu entre 22h20 et 23h20 heure française, s'effectuera dans le cadre de la GDC 2021.

C'est Epic Games, chez qui est né Marcus Fenix, qui se chargera d'introduire cette séquence intitulée Alpha Point. Participeront Clin Penty et Kate Rayner, respectivement Studio Technical Art Director et Studio Technical Director chez le studio de Vancouver.

Et qu'y verrons-nous ? Le prochain projet de The Coalition ? Gears 6 ? Il s'agira en réalité d'un simple aperçu de ce dont les ouailles de Mike Crump vont être capables sur la nouvelle génération de machine grâce à la nouvelle évolution du célèbre moteur. Voici la description de la session sur le site officiel de la GDC :

The Coalition présentera une démo technique UE5 "Alpha Point" sur Xbox Series X, créée pour évaluer en interne l'Unreal Engine 5. La conférence couvrira les connaissances acquises par l'équipe lors de la création d'assets à résolution Nanite et de leur intégration dans un scénario d'éclairage entièrement en temps réel avec Lumen et Virtual Shadow Maps.



Les observations de performances et de mémoire seront couvertes pour les Xbox Series X et S, ainsi que les résultats des effets visuels, du plan directeur, de la configuration des matériaux, de la super résolution temporelle et de la texture virtuelle.



The Coalition couvrira également certaines découvertes préliminaires sur la création de personnages de nouvelle génération et l'intégration de MetaHumans, en faisant la démonstration d'un test de personnage de nouvelle génération exécuté sur Xbox Series X.

Une manière comme une autre de montrer ce qui nous attend à l'avenir, The Coalition ayant plusieurs jeux en développement et apportant son aide à 343 Industries pour Halo Infinite, prévu pour cette fin d'année.