Assassin's Creed Valhalla : Le Siège de Paris daté, une mise à jour dès demain

Plus tôt cet été, Ubisoft annonçait son intention de poursuivre l'aventure Assassin's Creed Valhalla plus longtemps que les opus précédents, en entretenant sur la durée les aventures d'Eivor la Viking. En attendant de découvrir de quoi il retourne en terre angloise, les envahisseurs du Grand Nord mettront bientôt le cap sur la capitale de la Francie voisine.

À voir aussi : TEST d'Assassin's Creed Valhalla La Colère des Druides : La potion pas si magique

Après une rumeur comme souvent peu précise, Ubisoft s'est aujourd'hui lancé dans la bataille, en annonçant l'arrivée du DLC Le Siège de Paris pour le 12 août prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Après une Colère des Druides un peu molle, l'éditeur promet cette fois le retour des missions libres, dans lesquelles le modus operandi ne regarde que vous. Entre vestiges romains et rondeurs médiévales, Le Siège de Paris proposera comme à l'accoutumée de nouvelles compétences, histoire de prolonger un arbre déjà bien développé.

Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas en si bon chemin, puisqu'une nouvelle mise à jour annoncée pour le 27 juillet (c'est demain) vous permettra de régler le niveau des ennemis des (très) nombreuses régions du jeu :

Level Scaling is coming to Assassin's Creed Valhalla on Tuesday, July 27! 📈 You may choose from 5 options, from 'off' to Nightmarish. 💀 pic.twitter.com/pGz2oTjZZY