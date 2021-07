Harcèlement chez Activision : Un designer de World of Warcraft critique vivement sa direction

L'annonce du lancement par l'État de Californie d'une procédure en justice contre Activision Blizzard, à qui ils reprochent d'avoir favorisé une culture d'entreprise faite de harcèlement sexuel et de misogynie, a fait l'effet d'une bombe. Les réactions à cette affaire ont été nombreuses à l'intérieur comme à l'extérieur de l'éditeur américain. Parmi les réactions en interne, certaines ont été émises par la direction. Et de toute évidence, elles n'ont pas plu à au moins une des équipes.

La déclaration du joueur est l'oeuvre de Jeff Hamilton, senior system designer de World of Warcraft chez Blizzard. Ce dernier, a réagi sur son compte Twitter personnel aux réponses émises par la direction d'Activision Blizzard à l'action en justice intentée la semaine dernière par le département de l'emploi équitable et du logement californien.

Dans ces dernières, les pontes de l'éditeur américain rejetaient avec colère les accusations et niaient l'existence de problèmes d'envergure au sein de l'entreprise. À en croire les tweet de Jeff Hamilton, cette réaction a littéralement bouleversé les équipes au sein d'Activision Blizzard :

OK. Je garde espoir que mon équipe va publier un communiqué mais comme la déclaration d'Activision était horrible, voici ce que je pense. Et je sais que nombre de mes collègues le pense aussi :



Je crois que toutes les accusation de harcèlement sexuel méritent d'être prises au sérieux et de bonne foi, et que les auteurs de harcèlement sexuel méritent à la fois d'être renvoyés de la société et d'être mis sous le coup d'une enquête criminelle.



Je crois fermement au traitement et à la protection équitables. Peu importe le sexe ou la race, tout le monde a droit à un environnement dans lequel travailler et vivre à la fois sécurisé et solidaire.



Notre société dans son ensemble n'est souvent pas équitable et les gens bénéficiant de moins de puissance systémique en raison de leur marginalisation ont besoin de davantage de protection systémique afin d'assurer leur traitement équitable. Il est évident que les Ressources Humaines ont échoué dans ce rôle de protection systémique.



Je suis viscéralement dégoûté par les horribles traumatismes qui ont été infligés à mes collègues, amis et confrères.



J'estime la réponse d'entreprise d'Activision totalement inacceptable. Je ne la cosigne pas. Il est maléfique de transformer le récit d'une victime en matraquage rhétorique et il est odieux de réponse à ces accusations autrement qu'avec un plan bien réfléchi destiné à corriger ces abus.



Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas toutes les réponses. Je peux vous dire que le travail n'avance quasiment pas sur World of Warcraft tant que cette obscénité n'est pas arrivée à son terme. Et cela ne bénéficie à personne, ni aux joueurs, ni aux développeurs, ni aux actionnaires.



La réponse d'Activision à cela est actuellement de prendre un groupe de développeurs de classe mondiale et de tellement les traumatiser et les mettre en colère qu'ils en sont rendus incapables de continuer à développer de grands jeux.



J'aime profondément mon équipe. Je crois mes collègues. J'ai recommandé ce lieu comme un phare à des gens à qui je tiens profondément. Et de mon expérience, il a été ce phare.



Mais il INCROYABLEMENT ÉVIDENT que cette expérience n'a pas été celle de tout le monde. Les gens qui ont souffert à cause de ces abus méritaient une telle expérience eux aussi. Dans le reste de cette déclaration, Jeff Hamilton liste des comptes Twitter de collègues et confrères chez Blizzard qui ont subi du harcèlement et/ou du sexisme au sein de l'éditeur américain et il invite les internautes à écouter leurs témoignages.

À l'heure où sont écrites ces lignes, Activision Blizzard n'a pas répondu à cette déclaration à charge de la part du senior system designer. Il est désormais possible de se demander si une telle prise de position publique ne va pas nuire à sa carrière à court terme. Quoi qu'il en soit, il apparaît que la productivité chez Activision Blizzard est bouleversée par cette crise. Et si la situation perdure, cela pourrait inciter la direction du groupe à changer son fusil d'épaule.

Que pensez-vous de cette déclaration de Jeff Hamilton ? Croyez-vous qu'elle va lui causer du tort ? Et que dites-vous de la réponse aux accusations proposée par la direction d'Activision Blizzard jusqu'à présent ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.