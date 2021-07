Harcèlement chez Activision : Bungie réagit au procès intenté par l'État de Californie

Comme nous vous l'indiquions hier, l'État de Californie a lancé, via son département de l'emploi équitable et du logement, une action en justice contre Activision Blizzard à qui il reproche de favoriser le harcèlement sexuel et le sexisme en son sein. L'ampleur de l'affaire est telle qu'elle a incité un ancien partenaire d'Activision à prendre position sur ces sujets pour le moins sensibles.

Bungie, studio derrière Destiny, a mis un terme à son partenariat avec Activision autour de ce même jeu en 2019. Malgré ce divorce, le studio et l'éditeur ont été liés pendant plusieurs années. Ce lien a de toute évidence été suffisamment fort pour inciter la direction de Bungie à réagir au procès qui vise Activision Blizzard. Dans un communiqué publié via une série de tweets le studio affirme qu'il pratique la tolérance zéro dès qu'il est question de harcèlement, de sexisme ou d'abus de toutes sortes :

Bungie est bâti sur le fait de responsabiliser nos employés, peu importe qui ils sont, d'où ils viennent ou de la manière qu'ils ont de s'identifier. Nous avons pour responsabilité de reconnaître la situation, de réfléchir à ce que cette dernière implique et de faire ce que nous pouvons pour lutter contre une culture persistante de harcèlement, d'abus et d'inégalité qui existe dans notre industrie.



Il est de notre responsabilité de nous assurer que ce type de comportement n'est pas toléré chez Bungie, et ce, à n'importe quel niveau, et que nous ne l'excusons ou ne le cachons jamais. Bien que les témoignages présents dans l'actualité de cette semaine soient difficiles à lire, nous espérons qu'ils mèneront à la justice et à une prise de conscience et qu'ils obligeront les responsables à rendre des comptes.



Nous pratiquons la tolérance zéro chez Bungie en ce qui concerne les environnements de travail qui entretiennent cette culture toxique et nous sommes dévoués au fait de les déraciner de manière à défendre les personnes qui risquent de la subir. Les femmes, les personnes de couleur et les communautés sous-représentées n'ont rien à gagner en revivant leurs traumatismes. Nous les croyons lorsqu'elles présentent avec des signalements d'abus ou de harcèlement.



Nous ne prétendons pas que Bungie est parfait et que personne n'a vécu de harcèlement lorsqu'ils travaillaient ici. Mais nous ne le tolèrerons pas et y ferons face frontalement. Et nous allons continuer à travailler chaque jour à nous améliorer.



Notre objectif est de continuer à améliorer l'expérience de travail chez Bungie et à jouer notre rôle afin de faire que l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble soit plus accueillante et inclusive.

S'il n'est a priori pas concerné par le procès qui vise Activision Blizzard, Bungie cherche clairement, via cette prise de parole, à appuyer le fait qu'il n'a plus rien à voir avec Activision. Aux dernières nouvelles, Activision Blizzard rejette les accusations portées par le département californien de l'emploi équitable et du logement.

Le président de Blizzard s'est cependant dit "troublé" par ces accusations. Une chose est en tout cas certaine, l'affaire est loin d'avoir fini de faire parler d'elle. Et il ne serait pas étonnant qu'elle motive d'autres victimes, chez Activision Blizzard ou ailleurs, à témoigner.